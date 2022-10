L'or se renforce en raison de la baisse du dollar américain et des rendements obligataires

FONDAMENTAUX

* L'or au comptant a augmenté de 0,3 % à 1 669,16 $ l'once à 1 h 16 GMT, après avoir atteint un sommet de deux semaines mercredi.

* Les contrats à terme sur l'or américain ont augmenté de 0,3 % à 1 673,30 $.

* Le Dollar Index a peu changé après avoir atteint plus tôt son plus bas niveau depuis le 20 septembre. Un dollar plus faible rend l'or au prix du billet vert moins cher pour les acheteurs étrangers.

* Les rendements de référence du Trésor américain à 10 ans se sont encore éloignés du pic pluriannuel atteint la semaine dernière.

* Le rapport du Département du Commerce de mercredi a montré que les ventes de nouvelles maisons unifamiliales américaines ont baissé en septembre et que les données du mois précédent ont été révisées à la baisse, ce qui soutient l'idée que les augmentations de taux de la Fed sont déjà efficaces.

* La banque centrale américaine devrait annoncer une quatrième hausse consécutive des taux d'intérêt de 75 points de base à l'issue de sa réunion des 1er et 2 novembre.

* L'or est très sensible à la hausse des taux d'intérêt américains, car celle-ci augmente le coût d'opportunité de la détention de lingots non productifs, tout en stimulant le dollar, dont le prix est fixé.

* La Banque centrale européenne augmentera à nouveau les taux d'intérêt jeudi et supprimera probablement une subvention essentielle aux banques commerciales, franchissant ainsi une nouvelle étape importante dans le resserrement de sa politique de lutte contre l'inflation galopante.

* La directrice du Fonds monétaire international, Kristalina Georgieva, a déclaré mercredi que les banques centrales devraient continuer à augmenter les taux d'intérêt pour lutter contre l'inflation jusqu'à ce qu'ils atteignent un niveau "neutre", bien que dans la plupart des cas, ils n'aient pas atteint ce point.

* L'argent au comptant a peu changé à 19,61 $ l'once, le platine a augmenté de 0,1% à 952,62 $ et le palladium a gagné 0,8% à 1 979,30 $.

DONNÉES/ÉVÉNEMENTS (GMT)

1215 UE Taux de refinancement de la BCE Oct.

1215 UE Taux de dépôt de la BCE Oct

1230 US Biens durables Sept

1230 US GDP Advance Q3

1230 US Initial Jobless Clm Weekly