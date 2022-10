L'or se renforce en raison de la baisse du dollar américain ; les inquiétudes concernant la hausse des taux limitent la hausse.

L'or au comptant a augmenté de 0,2% à 1 653,31 $ l'once, à 0709 GMT.

Les contrats à terme sur l'or américain étaient en baisse de 0,3 % à 1 658,50 $.

Le Dollar Index est tombé à son plus bas niveau depuis une semaine et demie alors que la livre sterling a bondi suite à la volte-face spectaculaire du Royaume-Uni concernant le mini budget de réduction des impôts qui avait ébranlé les marchés mondiaux.

La hausse de l'or mardi est principalement attribuable à la faiblesse du billet vert, a déclaré Jigar Trivedi, analyste principal chez Reliance Securities, basé à Mumbai.

Cependant, "la demande d'investissement et la demande de détail ont été atténuées et il n'y a pas de déclencheur majeur qui puisse faire passer les prix au-dessus de 1 700 $ à court terme... Il y a toujours des inquiétudes liées à la hausse des taux d'intérêt", a ajouté M. Trivedi. [GOL/ETF] [GOL/AS]

Les avoirs du SPDR Gold Trust, le plus grand fonds négocié en bourse adossé à l'or au monde, sont tombés à 939,10 tonnes lundi, leur plus bas niveau depuis mars 2020.

L'or a chuté de près de 10 % depuis le début de l'année, la forte hausse des taux américains ayant augmenté le coût d'opportunité de la détention de l'actif non productif et dopé le dollar et les rendements obligataires.

Une baisse importante des rendements à 10 ans serait nécessaire pour créer une impulsion significative et faire grimper l'or, a déclaré Stephen Innes, associé directeur chez SPI Asset Management.

Une quatrième hausse consécutive de 75 points de base des taux de la Fed est attendue le mois prochain après que les données de la semaine dernière aient montré une forte augmentation de l'inflation en septembre.

Selon l'analyste technique de Reuters, Wang Tao, l'or au comptant semble neutre dans une fourchette de 1 641 à 1 658 dollars l'once, et une fuite pourrait suggérer une direction.

L'argent au comptant a augmenté de 0,4 % à 18,75 $ l'once, le platine a progressé de 0,4 % à 919,49 $ et le palladium a gagné 1 % à 2 020,40 $.