L'or se renforce en raison de la baisse du dollar ; le marché se concentre sur les minutes de la Fed.

L'or au comptant était en hausse de 0,3% à 1 844,85 $ l'once, à 0244 GMT. Les contrats à terme sur l'or américain étaient en hausse de 0,2 % à 1 850,10 $.

Le Dollar Index a glissé de 0,2%, après avoir atteint un sommet de deux semaines mardi. La faiblesse du dollar rend le lingot moins cher pour les détenteurs d'autres devises. [USD/]

"Les traders restent prudents avant les minutes de la Fed. Les minutes donneront probablement une idée des décisions politiques de la Fed et cela aura un impact sur le dollar et l'or", a déclaré Hareesh V., responsable de la recherche sur les matières premières chez Geojit Financial Services.

"Les inquiétudes persistantes concernant la récession et les tensions géopolitiques sont susceptibles de renforcer l'attrait de l'or en tant que valeur refuge en 2023. Il y a des chances que les afflux vers l'or augmentent lorsque la Fed commencera à assouplir ses politiques."

Le procès-verbal de la réunion de politique générale de la Fed des 13 et 14 décembre est attendu à 1900 GMT. La banque centrale américaine avait relevé ses taux de 50 points de base (pb) en décembre après quatre hausses consécutives de 75 pb chacune.

Le lingot est considéré comme une couverture contre l'inflation, mais la hausse des taux émousse l'attrait de l'actif non productif.

Selon Michael Langford, directeur de la société de conseil aux entreprises AirGuide, on s'attend à ce que l'or atteigne 1 880 $ l'once et se négocie autour de 1 800 $ pendant la majeure partie de l'année.

Ailleurs, l'argent au comptant a augmenté de 0,4 % pour atteindre 24,08 $.

Les traders ont également gardé un œil sur la hausse des infections à coronavirus en Chine, principal consommateur d'or, après le brusque revirement de la politique COVID du pays début décembre.

Si les conditions économiques en Chine s'améliorent au cours des six prochains mois, cela sera positif pour les achats de véhicules et les métaux précieux tels que le platine et le palladium, a déclaré M. Langford.

Ces deux métaux sont principalement utilisés dans les systèmes d'échappement des véhicules. Le platine est resté stable à 1 084,25 $ et le palladium a gagné 1,3 % à 1 731,70 $.