L'or se renforce en raison de la faiblesse du dollar avant la publication des chiffres de l'emploi aux États-Unis.

Le prix de l'or a légèrement progressé vendredi, soutenu par un dollar plus faible, les investisseurs attendant les données sur l'emploi aux États-Unis pour évaluer les plans de la Réserve fédérale visant à réduire les achats d'actifs.

FONDAMENTAUX

L'or au comptant a augmenté de 0,1% à 1.811,79 $ l'once à 0115 GMT, mais se dirigeait vers sa première baisse hebdomadaire en quatre.

Les contrats à terme sur l'or américain ont gagné 0,2% à 1 814,80 dollars.

L'indice du dollar est tombé à son plus bas niveau depuis un mois, renforçant l'attrait de l'or pour ceux qui détiennent d'autres devises.

Le nombre d'Américains déposant de nouvelles demandes d'allocations chômage a diminué la semaine dernière, tandis que les licenciements sont tombés à leur plus bas niveau en plus de 24 ans en août, ce qui suggère que le marché du travail va de l'avant même si les nouvelles infections COVID-19 augmentent.

Le département du travail publiera le rapport sur les emplois non agricoles pour le mois d'août à 12h30 GMT.

Une reprise solide de l'emploi est un critère important pour que la banque centrale américaine commence à réduire les mesures de stimulation de l'ère pandémique.

L'or est considéré comme une couverture contre l'inflation qui pourrait résulter de mesures de relance économique massives.

Le SPDR Gold Trust, le plus grand fonds négocié en bourse adossé à l'or, a annoncé que ses avoirs avaient baissé de 0,2 % à 998,52 tonnes jeudi, soit le niveau le plus bas depuis avril 2020.

* Les réserves internationales d'or et de devises de la Russie ont augmenté à un niveau record de 615,6 milliards de dollars après avoir reçu une tranche du Fonds monétaire international, a déclaré la banque centrale.

L'argent a augmenté de 0,2 % à 23,92 $ l'once, tandis que le platine a progressé de 0,1 % à 1 000,04 $. Le palladium a augmenté de 0,3 % à 2 408,18 $.

DONNEES/VENEMENTS (GMT) 0145 Chine Caixin Services PMI 0750 France Markit Serv, Comp PMIs 0755 Allemagne Markit Services PMIs 0755 Allemagne Markit Comp Final PMIs 0800 UE Markit Serv, Comp Final PMIs 0830 UK Reserve Assets Total 1230 US Non-Farm Payrolls 1230 US Unemployment Rate 1230 US Average Earnings YY 1345 US Markit Serv, Comp Final PMIs 1400 US ISM Non-Mfg PMI (Reporting by Eileen Soreng in Bengaluru ; editing by Uttaresh.V)