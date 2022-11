L'or se renforce en raison des espoirs de ralentissement de la Fed ; les investisseurs évaluent l'explosion en Pologne.

L'or au comptant s'est maintenu à 1 776,73 $ l'once, à 0300 GMT, après avoir atteint son plus haut niveau depuis le 15 août lors de la session précédente.

Les contrats à terme sur l'or américain ont augmenté de 0,2 % à 1 780 $ l'once.

"L'or est encore largement épinglé sur la Fed .... Nous pouvons voir que l'or continue de grimper depuis le pic de la semaine dernière, mais il n'a pas vraiment trouvé de suite formidable", a déclaré Ilya Spivak, stratège en devises chez DailyFX.

"Inutile de dire que des facteurs de type wild card peuvent exister, comme une sorte d'escalade plus agressive et plus immédiate en Ukraine, vous pourriez voir l'or devenir réactif."

Les États-Unis et leurs alliés de l'OTAN enquêtent sur l'explosion qui a fait deux morts en Pologne, mais les premières informations suggèrent qu'elle pourrait ne pas avoir été causée par un missile tiré depuis la Russie, a déclaré le président américain Joe Biden. La Russie a nié être responsable.

Des données publiées mardi ont montré que les prix à la production aux États-Unis ont augmenté moins que prévu en octobre, preuve supplémentaire que l'inflation commence à se calmer.

Ces données, qui font suite à l'augmentation plus faible que prévu des prix à la consommation en octobre la semaine dernière, ont renforcé l'espoir que la Réserve fédérale américaine pourrait ralentir ses hausses de taux d'intérêt à l'avenir.

Cependant, le président de la Fed d'Atlanta, Raphael Bostic, a déclaré qu'il voyait peu de preuves que le resserrement agressif de la politique monétaire ralentissait l'inflation, prévoyant que davantage de hausses seraient nécessaires pour ramener l'inflation à l'objectif de 2 % de la Fed.

Alors que l'or est utilisé comme un investissement sûr en période d'incertitude politique et financière, la hausse des taux d'intérêt a tendance à ternir l'attrait du lingot, car le métal ne rapporte aucun intérêt.

Ailleurs, l'argent au comptant a gagné 0,3 % à 21,59 $ l'once. Le platine a légèrement augmenté de 0,1% à 1 015,46 $, tandis que le palladium a baissé de 0,5% à 2 087,06 $.