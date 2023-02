L'or se renforce grâce à la faiblesse du dollar, mais les prévisions de hausse des taux de la Fed limitent la progression.

L'or au comptant était en hausse de 0,2% à 1 828,17 $ l'once, à 0340 GMT. Les contrats à terme sur l'or américain ont glissé de 0,3 % à 1 835,90 $.

Les taux d'intérêt élevés réduisent l'attrait de l'or en tant que couverture contre l'inflation tout en augmentant le coût d'opportunité de la détention de cet actif non productif.

Le procès-verbal de la dernière réunion de politique générale de la Réserve fédérale a montré mercredi que les décideurs ont convenu que les taux devraient augmenter, mais que le passage à des hausses plus modestes leur permettrait de s'adapter plus étroitement aux données entrantes.

"La Fed a déclaré qu'elle envisageait toujours de combattre l'inflation et de relever les taux d'intérêt, mais pas de manière aussi agressive qu'auparavant... à cause de cela, les prix de l'or se sont un peu repliés, et ce matin, ils ne font que consolider", a déclaré Brian Lan, directeur général du courtier GoldSilver Central basé à Singapour.

De plus, une série de données au cours des dernières semaines ont souligné la résistance de l'économie américaine, ce qui a renforcé les craintes que la Fed poursuive le resserrement de sa politique monétaire.

Le président de la Fed de Saint-Louis, James Bullard, a réitéré mercredi qu'un taux directeur de la Fed dans la fourchette de 5,25 %-5,5 % serait suffisant pour maîtriser l'inflation. Les négociants de contrats à terme sur les fonds fédéraux s'attendent à ce que les taux culminent à 5,362 % en juillet et restent au-dessus de 5 % tout au long de l'année.

L'attention des investisseurs se porte désormais sur les données relatives aux dépenses de consommation personnelle (PCE) aux États-Unis, la mesure de l'inflation préférée de la Fed, attendues vendredi.

"Si les données montrent que l'inflation a augmenté et non diminué, nous pourrions assister à une légère vente de l'or", a déclaré M. Lan de GoldSilver Central.

Le Dollar Index a reculé de 0,2 %, rendant le lingot moins cher pour les acheteurs détenant d'autres devises. Les rendements de référence du Trésor américain à 10 ans ont glissé depuis le pic de trois mois atteint mercredi.

L'argent au comptant a gagné 0,6 % à 21,64 $ l'once, le platine a grimpé de 0,6 % à 954,82 $ et le palladium a augmenté de 0,5 % à 1 489,33 $.