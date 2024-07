Le prix de l'or a baissé lundi en raison de la fermeté du dollar, tandis que les investisseurs attendent les commentaires des responsables de la Réserve fédérale et les données économiques pour obtenir des indications supplémentaires sur la trajectoire des taux d'intérêt américains.

L'or au comptant a baissé de 0,1% à 2 409,54 $ l'once, à 0250 GMT. Les contrats à terme sur l'or américain ont baissé de 0,2 % à 2 414,70 $.

Le dollar a augmenté sur les offres de sécurité après une tentative d'assassinat de l'ancien président américain Donald Trump, qui a augmenté ses chances de gagner.

Un dollar plus fort rend l'or plus cher pour les acheteurs détenant d'autres devises.

"Je ne suis pas convaincu qu'une victoire ou une défaite de Trump soit directement liée à un résultat binaire pour la direction de l'or, de la même manière que les attentes de la politique de la Fed l'ont été. Mais si Trump déclenche des guerres commerciales, on peut penser que cela constitue un bon argument pour que l'or se comporte bien sous sa présidence", a déclaré Matt Simpson, analyste principal chez City Index.

Le président de la Fed, Jerome Powell, doit s'exprimer plus tard dans la journée et quelques autres responsables plus tard dans la semaine. Les données attendues cette semaine comprennent les ventes au détail américaines, la production industrielle pour le mois de juin et les demandes hebdomadaires d'allocations chômage.

"Si les ventes au détail manquent encore une fois à l'appel, cela renforcera le sentiment d'urgence de réduire les taux d'intérêt, ce qui pourrait aider l'or. Si l'or franchit la barre des 2450 dollars, les prix atteindront de nouveaux records", a déclaré Ilya Spivak, responsable de la macroéconomie mondiale chez Tastylive.

Selon l'outil Fedwatch du CME, les marchés estiment à 93 % la probabilité que la Fed réduise ses taux en septembre. L'attrait des lingots sans rendement tend à se renforcer dans un environnement de faibles taux d'intérêt.

Le principal consommateur de métaux, la Chine, a vu son économie ralentir au cours du deuxième trimestre, selon les données disponibles, ce qui maintient l'espoir que Pékin devra mettre en place de nouvelles mesures de relance.

L'argent a augmenté de 0,4% à 30,88 dollars l'once, le platine a baissé de 0,3% à 995,80 dollars et le palladium a baissé de 0,7% à 962,50 dollars. (Reportage d'Ashitha Shivaprasad à Bengaluru ; Rédaction de Rashmi Aich)