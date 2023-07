Le prix de l'or s'est replié mercredi après avoir atteint son plus haut niveau en un mois et demi lors de la session précédente, entraîné par un dollar légèrement plus fort, même si les investisseurs parient sur le fait que les récentes données économiques américaines plaident en faveur d'une pause dans la politique de hausse des taux de la Réserve fédérale.

L'or au comptant a baissé de 0,1% à 1 976,05 $ l'once à 0350 GMT, après avoir atteint son plus haut niveau depuis le 24 mai à 1 984,19 $ mardi.

Les contrats à terme sur l'or américain ont peu changé à 1 980,00 $.

L'indice du dollar a légèrement augmenté par rapport à son plus bas niveau depuis plus d'un an atteint mardi, rendant l'or plus cher pour les détenteurs d'autres devises.

Les ventes au détail américaines ont augmenté moins que prévu le mois dernier, avec une hausse de 0,2 %, contre 0,5 % attendu selon un sondage Reuters réalisé auprès d'économistes.

Alors qu'une augmentation de 25 points de base des taux lors de la réunion de la Fed du 26 juillet est largement attendue, la banque centrale américaine "devrait conserver son ton hawkish, ce qui pourrait poser un défi à la hausse de l'or", a déclaré Yeap Jun Rong, un stratège de marché chez IG.

Selon 106 économistes interrogés par Reuters, la hausse des taux prévue le 26 juillet dans la fourchette 5,25 %-5,50 % pourrait être la dernière augmentation de la Fed dans le cadre du cycle de resserrement actuel.

La baisse des taux d'intérêt diminue le coût d'opportunité de la détention de lingots sans rendement.

"Les prix de l'or pourraient devoir regagner le niveau psychologique clé de 2 000 dollars pour convaincre davantage les acheteurs", a déclaré M. Yeap.

En attendant, la hausse depuis le plus bas de lundi à 1 945,65 dollars semble trop forte pour être maintenue, et la correction actuelle pourrait s'étendre à une fourchette de 1 961 à 1 970 dollars, a déclaré l'analyste technique de Reuters, Wang Tao.

La Chine a déclaré qu'elle formulerait des plans pour stabiliser la croissance dans 10 secteurs, dont l'automobile et l'acier, qui sont confrontés à des difficultés telles qu'une demande insuffisante et une baisse des revenus.

Parmi les autres métaux, l'argent et le platine ont tous deux baissé de 0,1% à 25,06 dollars et 982,22 dollars l'once, respectivement.

Le palladium a chuté de près de 1 % à 1 306,97 dollars après avoir atteint son plus haut niveau depuis le 26 juin à 1 325 dollars mardi. (Reportage de Seher Dareen à Bengaluru ; Rédaction de Sherry Jacob-Phillips et Subhranshu Sahu)