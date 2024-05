Le prix de l'or s'est redressé lundi après avoir atteint son plus bas niveau en deux semaines lors de la séance précédente, les traders évaluant les espoirs de réduction des taux d'intérêt américains avant la publication d'un rapport clé sur l'inflation prévue plus tard dans la semaine.

L'or au comptant était en hausse de 0,5 % à 2 346,31 $ l'once, à 0331 GMT, après avoir touché son plus bas niveau depuis le 9 mai à 2 325,19 $ vendredi. Les contrats à terme sur l'or américain ont augmenté de 0,6 % à 2 347,60 $.

Le lingot a atteint un record de 2 449,89 dollars en début de semaine dernière, mais a perdu plus de 100 dollars depuis.

"Je pense que l'or peut gérer un petit rebond à partir des niveaux actuels avant de retester la zone des 2 280-2 300 dollars, qui pourrait voir les pertes s'étendre si les données américaines continuent de surperformer", a déclaré Matt Simpson, analyste principal de City Index.

L'indice des prix des dépenses personnelles de consommation (PCE), la mesure de l'inflation préférée de la Réserve fédérale américaine, est attendu vendredi.

Les lingots sont connus pour être une protection contre l'inflation, mais des taux d'intérêt plus élevés augmentent le coût d'opportunité de détenir de l'or sans rendement.

"Avec les doigts brûlés aux sommets qui ont forcé certains à liquider et d'autres à passer au camp des baissiers, je doute que nous voyions bientôt un nouveau sommet avec la Fed qui maintient son discours 'plus haut pour plus longtemps' sur les taux d'intérêt", a déclaré M. Simpson de City Index.

Le compte rendu de la réunion de la Réserve fédérale publié la semaine dernière a montré que le chemin de la banque centrale vers une inflation de 2 % pourrait prendre plus de temps que prévu.

Les paris des traders indiquent un scepticisme croissant quant à la possibilité que la Fed abaisse ses taux plus d'une fois en 2024, avec une probabilité de 63 % d'abaisser les taux d'ici novembre, selon l'outil FedWatch du CME.

L'argent au comptant a augmenté de 1,6 % pour atteindre 30,81 $, le platine a grimpé de 1,3 % pour atteindre 1 039,20 $ et le palladium a gagné 1,7 % pour atteindre 980,00 $.