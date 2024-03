Le prix de l'or s'est éloigné de ses niveaux record mardi, alors que les traders se préparent à un rapport clé sur l'inflation américaine qui pourrait donner plus de clarté sur la date à laquelle la Réserve fédérale pourrait commencer à réduire ses taux d'intérêt.

L'or au comptant a baissé de 0,2% à 2 178,53 dollars l'once, à 0424 GMT, après avoir augmenté pendant neuf sessions consécutives. Le lingot a atteint un record de 2 194,99 dollars vendredi.

Les contrats à terme sur l'or américain ont également baissé de 0,2 % à 2 185,00 $.

"Après la hausse spectaculaire des prix de l'or, il est nécessaire de respirer un peu à court terme", a déclaré Yeap Jun Rong, stratège de marché chez IG.

"Les progrès de l'inflation américaine ont quelque peu stagné en janvier, mais les commentaires des décideurs politiques semblent suggérer qu'ils sont prêts à considérer cela comme un événement ponctuel. Une nouvelle série de données surprenantes sur l'inflation plus élevée que prévu en février remettra probablement cela en question, ce qui pourrait entraîner un certain relâchement des prix de l'or à court terme."

Le rapport sur l'indice des prix à la consommation (IPC) pour février, prévu à 1230 GMT, devrait augmenter de 0,4% pour le mois et maintenir le rythme annuel à 3,1%.

Les traders prévoient trois à quatre réductions des taux américains d'un quart de point (25 points de base), avec 70 % de chances pour la première en juin, selon l'outil de probabilité des taux d'intérêt de LSEG. La baisse des taux renforce l'attrait des lingots qui ne rapportent rien.

Plus tard dans la journée, le Trésor américain devrait également vendre 39 milliards de dollars d'obligations à 10 ans.

La vente aux enchères d'obligations est secondaire en termes de perspectives de taux d'intérêt plus larges, et l'attention principale est toujours portée sur les chiffres des prix à la consommation et à la production cette semaine, mais s'il n'y a pas beaucoup de demande pour les obligations, cela pourrait pousser les rendements à la hausse, réduisant l'attrait de l'or, a déclaré Tim Waterer, analyste en chef du marché chez KCM Trade.

Le dollar est resté globalement stable.

Le platine au comptant a baissé de 0,3% à 930,00 dollars l'once, le palladium a baissé de 0,1% à 1 029,38 dollars, tandis que l'argent a augmenté de 0,1% à 24,45 dollars.