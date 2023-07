Le prix de l'or a reculé mercredi d'un plus haut de 1 mois et demi atteint lors de la session précédente, même si les investisseurs parient que les récentes données économiques américaines plaident en faveur d'une pause dans la politique de hausse des taux d'intérêt de la Réserve Fédérale.

* L'or au comptant était en baisse de 0,1 % à 1 978,09 $ l'once à 00h43 GMT, après avoir atteint son plus haut niveau depuis le 24 mai à 1 984,19 $ mardi.

* Les contrats à terme sur l'or américain sont restés stables à 1 981,60 dollars.

* L'indice du dollar a oscillé près de son plus bas niveau en un an.

* Les ventes au détail aux Etats-Unis ont augmenté moins que prévu en juin, avec une hausse de 0,2 % le mois dernier, contre 0,5 % prévu par les économistes interrogés par Reuters. Les dépenses de consommation semblent toutefois solides.

* Les économistes interrogés par Reuters prévoient que la Fed augmentera son taux d'intérêt de 25 points de base pour le porter dans la fourchette 5,25 %-5,50 % le 26 juillet, la majorité d'entre eux estimant qu'il s'agira de la dernière augmentation du cycle de resserrement actuel.

* La baisse des taux d'intérêt diminue le coût d'opportunité de la détention de lingots sans rendement.

* Les grandes banques américaines ont déclaré mardi que la hausse des taux d'intérêt avait contribué à augmenter les bénéfices au deuxième trimestre, ce qui a fait grimper les actions, mais le recul des dépenses de consommation, le ralentissement de la croissance des prêts et l'augmentation du coût des dépôts pourraient assombrir les perspectives du secteur.

* En attendant, la confiance des grands fabricants japonais a chuté en juillet pour la première fois en six mois, selon l'enquête Tankan de Reuters mercredi, signe d'une inquiétude croissante des exportateurs face à l'affaiblissement de la demande à l'étranger.

* L'argent a baissé de 0,1% à 25,06 dollars l'once, le platine a augmenté de 0,2% à 984,42 dollars, tandis que le palladium a baissé de 0,2% à 1 317,16 dollars. DONNÉES/ÉVÉNEMENTS (GMT, juin) 0600 UK Core CPI YY 0600 UK CPI YY 0900 EU HICP Final MM, YY 1230 US Housing Starts Number (Reporting by Seher Dareen in Bengaluru ; Editing by Sherry Jacob-Phillips)