Le prix de l'or s'est stabilisé lundi après avoir glissé sous le niveau clé de 2 300 dollars lors de la session précédente, suite à des données sur l'emploi américain plus fortes que prévu, qui ont réduit les attentes d'une réduction précoce des taux d'intérêt cette année.

FONDAMENTAUX

* L'or au comptant était en hausse de 0,2% à 2 396,69 dollars l'once, à 0146 GMT. Les contrats à terme sur l'or américain ont baissé de 0,5% à 2 313,60 dollars.

* Le dollar a augmenté de 0,2% par rapport à ses rivaux, rendant l'or plus cher pour les détenteurs d'autres devises, tandis que les rendements de référence du Trésor américain à 10 ans ont légèrement augmenté.

* Le lingot a chuté de plus de 3 % vendredi après la publication du rapport sur l'emploi et des données sur la Chine.

* La banque centrale chinoise a interrompu ses achats d'or pour alimenter ses réserves en mai, lorsque le prix de l'or au comptant a atteint un niveau record, après 18 mois d'achats consécutifs, selon des données officielles publiées vendredi.

* L'économie américaine a créé beaucoup plus d'emplois que prévu en mai et la croissance annuelle des salaires s'est accélérée, soulignant la résilience du marché du travail et réduisant la probabilité que la Réserve fédérale puisse commencer à réduire ses taux en septembre.

* Les données ont conduit les opérateurs à modifier une fois de plus leurs attentes quant à la date et à l'ampleur de la baisse des taux de la Réserve fédérale. Les chances d'une réduction des taux en septembre sont maintenant d'environ 50 %, alors qu'elles étaient d'environ 70 % à la fin de la journée de jeudi.

* La baisse des taux d'intérêt réduit le coût d'opportunité de la détention de lingots sans rendement.

* La Fed ne devrait pas faire de changement lors de sa réunion de politique générale cette semaine, mais l'accent sera mis sur les commentaires du président de la Fed, Jerome Powell, et sur les changements apportés aux projections économiques par les décideurs. Les données sur l'inflation américaine sont également attendues mercredi.

* La banque centrale du Vietnam a déclaré qu'elle "dispose de suffisamment de ressources et de détermination" pour stabiliser le marché intérieur de l'or, dans le contexte d'une forte hausse des prix de l'or cette année.

* L'argent au comptant a augmenté de 1% à 29,48 dollars l'once, le platine a augmenté d'environ 1% à 973,20 dollars et le palladium a gagné 1,1% à 922,19 dollars.

DONNÉES/ÉVÉNEMENTS (GMT) 0830 Indice Sentix de l'UE Juin (Rapport par Sherin Elizabeth Varghese à Bengaluru ; Rédaction par Subhranshu Sahu)