L'or a regagné du terrain lundi après sa plus forte chute quotidienne en trois ans et demi lors de la dernière session, alors que les investisseurs attendent les données sur l'inflation américaine et la décision de la Réserve fédérale sur les taux d'intérêt cette semaine.

L'or au comptant était en hausse de 0,5 % à 2 303,01 $ l'once à 14 h 5 GMT. Les contrats à terme sur l'or américain ont baissé de 0,2 % à 2 320,70 $.

La chute de vendredi semble un peu excessive et "les chasseurs de bonnes affaires font surface à ce point de prix inférieur", a déclaré Phillip Streible, stratège en chef du marché chez Blue Line Futures.

"Il y a tellement de données et d'événements à venir... qu'il y aura plus de volatilité et plus de feux d'artifice cette semaine.

Le lingot a perdu environ 83 dollars vendredi, reculant de 3,5 %, sa plus forte baisse en une journée depuis novembre 2020, après qu'un rapport sur l'emploi américain plus fort que prévu ait réduit les espoirs d'une baisse des taux d'intérêt en septembre et que les nouvelles sur la banque centrale chinoise suspendant ses achats d'or aient découragé les investisseurs qui parient sur la demande chinoise.

"La Banque populaire de Chine (PBOC) n'a jamais été un acheteur constant. Il y a eu des phases distinctes d'achat suivies de pauses de plusieurs mois. Mais tant que la PBOC ne reprend pas ses achats, les prix de l'or pourraient évoluer de manière latérale car la question des achats chinois est au centre des préoccupations du marché", a déclaré Carsten Menke, analyste chez Julius Baer.

La reprise timide de l'or s'est produite malgré une hausse du dollar et des rendements du Trésor américain, l'attention du marché se tournant vers le rapport sur l'inflation des consommateurs américains prévu pour mercredi, le même jour que la décision politique de la Fed.

La Fed ne devrait pas faire de changement cette semaine, mais l'accent sera mis sur les commentaires du président de la Fed, Jerome Powell, et sur les révisions des projections économiques par les décideurs politiques.

Des taux plus élevés augmentent le coût d'opportunité de la détention de lingots sans rendement.

L'argent au comptant a augmenté de 0,8 % à 29,42 $ l'once, le platine a augmenté de 0,8 % à 971,20 $ et le palladium a diminué de 0,6 % à 906,25 $.