Le prix de l'or s'est stabilisé lundi, les traders se préparant à recevoir de nouvelles données sur la croissance économique américaine et la jauge d'inflation préférée de la Réserve Fédérale plus tard dans la semaine, avant le verdict des taux d'intérêt de la banque centrale la semaine prochaine.

FONDAMENTAUX

* L'or au comptant a augmenté de 0,1% à 2 030,87 dollars l'once à 0116 GMT.

* Les contrats à terme sur l'or américain ont augmenté de 0,2% à 2 033,00 $.

* L'indice du dollar américain a baissé de 0,1%, rendant l'or libellé en billets verts moins cher pour les détenteurs de devises étrangères.

* Les rendements des bons du Trésor américain à 10 ans sont passés d'un plus haut de plus d'un mois à 4,1149 %.

* Le lingot a enregistré sa plus forte baisse hebdomadaire en six semaines la semaine dernière, après que les banquiers centraux américains aient repoussé les attentes d'une réduction précoce des taux d'intérêt.

* La semaine dernière, Austan Goolsbee, président de la Fed de Chicago, a déclaré que la Fed avait besoin de plus de données sur l'inflation avant de décider d'une réduction des taux d'intérêt. Le président de la Fed d'Atlanta, Raphael Bostic, a déclaré que le point de départ des réductions était le troisième trimestre.

* Le sentiment des consommateurs américains s'est amélioré en janvier pour atteindre son plus haut niveau depuis l'été 2021, selon une enquête réalisée la semaine dernière, à la suite de données solides sur le marché du travail et les ventes au détail indiquant que l'économie est restée ferme.

* Les responsables de la Fed sont dans l'obscurité cette semaine avant la prochaine réunion des 30 et 31 janvier.

* Les chances d'une réduction des taux de la Fed en mars sont tombées à 55%, contre 71% il y a deux semaines, selon l'app de probabilité de taux d'intérêt IRPR de LSEG.

* Les investisseurs seront attentifs aux estimations anticipées du PIB américain pour le quatrième trimestre, attendues jeudi, et aux données sur les dépenses de consommation personnelle (PCE), attendues vendredi.

* La baisse des taux d'intérêt diminue le coût d'opportunité de la détention de lingots.

* L'argent au comptant a augmenté de 0,1% à 22,63 dollars l'once, le platine a augmenté de 0,4% à 902,21 dollars et le palladium a gagné 0,4% à 950,47 dollars.

(Reporting by Harshit Verma in Bengaluru ; Editing by Rashmi Aich)