Le prix de l'or a progressé mercredi, un léger recul du dollar américain et des rendements du Trésor ayant permis au lingot de se stabiliser près du niveau clé de 1 900 dollars avant la réunion des banquiers centraux qui devrait fournir des indications sur les perspectives en matière de taux d'intérêt.

FONDAMENTAUX

* L'or au comptant était en hausse de 0,2 % à 1 900,30 $ l'once à 1 h 23 GMT, tandis que les contrats à terme sur l'or américain ont augmenté de 0,2 % à 1 929,40 $.

* L'indice du dollar se situe en dessous des plus hauts de deux mois, tandis que la hausse qui a porté les rendements du Trésor américain à des plus hauts de près de 16 ans a fait une pause, donnant un peu de répit à l'or qui ne rapporte pas d'intérêt.

* Le symposium annuel de Jackson Hole, qui se tiendra dans le Wyoming plus tard cette semaine, sera surveillé pour tout indice sur le niveau des taux d'intérêt.

* La Réserve fédérale doit être ouverte à la possibilité que l'économie commence à réaccélérer plutôt qu'à ralentir, avec des implications potentielles pour la lutte contre l'inflation de la banque centrale américaine, a déclaré mardi le président de la Fed de Richmond, Thomas Barkin.

* Les ventes de logements existants aux États-Unis ont chuté à leur plus bas niveau depuis six mois en juillet, selon des données publiées mardi.

* L'activité des usines japonaises s'est contractée pour le troisième mois consécutif en août, bien que le rythme du déclin se soit ralenti, a montré une enquête du secteur privé mercredi.

* Le SPDR Gold Trust, le plus grand fonds négocié en bourse adossé à l'or, a déclaré que ses avoirs avaient baissé de 0,5 % mardi.

* Les exportations suisses d'or ont chuté de 2% en juillet par rapport à juin, la baisse des livraisons à la Chine et à l'Inde n'ayant pas compensé la forte croissance des livraisons à la Turquie, selon les données des douanes suisses mardi.

* Dans les autres métaux, l'argent au comptant a gagné 0,5% à 23,50 dollars l'once et le platine a ajouté 0,4% à 922,53 dollars. Le palladium a augmenté de 0,2% à 1 262,63 dollars.

DONNÉES/ÉVÉNEMENTS (GMT) 0715 France HCOB Mfg, Serv, Comp Flash PMIs Août 0730 Allemagne HCOB Mfg, Serv, Comp Flash PMIs Août 0800 UE HCOB Mfg, Serv, Comp Flash PMIs Août 0830 Royaume-Uni Flash Mfg, Serv, Comp PMIs Août 1345 US S&P Global Mfg, Comp, Serv PMIs Août 1400 US New Home Sales-Units July (Reportage par Swati Verma à Bengaluru ; Editing par Rashmi Aich)