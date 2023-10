L'or s'est maintenu près d'un plus bas de sept mois mercredi, tandis que le palladium a glissé à son niveau le plus faible depuis fin 2018, alors qu'un mouvement de vente sur les marchés obligataires américains a fait grimper les rendements après que les données économiques ont fait craindre que les taux d'intérêt restent probablement élevés.

L'or au comptant était stable à 1 822,20 dollars l'once à 0948 GMT, tandis que les contrats à terme sur l'or américain ont chuté de 0,2% à 1 838,40 dollars.

Les données de mardi ont montré que les offres d'emploi américaines ont augmenté de manière inattendue en août, indiquant un marché du travail toujours tendu qui pourrait conduire la Réserve fédérale à augmenter les taux d'intérêt le mois prochain.

Le rendement de l'obligation américaine de référence à 10 ans a atteint son plus haut niveau depuis 16 ans, tandis que le sentiment sur les marchés financiers plus larges est également resté faible alors que la déroute des obligations se poursuit.

L'or a perdu plus de 100 dollars au cours des deux dernières semaines, car les paris sur des taux d'intérêt américains plus élevés et plus longs ont réduit l'attrait de l'actif à rendement nul et ont partiellement éclipsé son rôle traditionnel de valeur refuge.

Une chute en dessous de 1800 dollars est probable, si l'idée que la Fed maintiendra les taux d'intérêt plus longtemps continue de gagner du terrain, a déclaré Ricardo Evangelista, analyste senior chez ActivTrades.

En attendant, les responsables de la Fed considèrent que l'augmentation des rendements des bons du Trésor à long terme est la preuve que leur politique de resserrement monétaire fonctionne.

Les marchés évaluent à 44 % la probabilité d'une nouvelle hausse des taux de 25 points de base cette année, selon l'outil FedWatch du CME. Les investisseurs continuent de se concentrer sur les chiffres de l'emploi non agricole aux États-Unis, vendredi, afin d'obtenir des indications sur la trajectoire de la hausse des taux de la Fed.

"La demande d'or au détail en Asie devrait rebondir d'octobre à février et les banques centrales continuent d'augmenter leurs réserves d'or, ce qui devrait soutenir les marchés sur un horizon de 6 à 12 mois", ont déclaré les analystes de Citi Research dans une note.

Ailleurs, le palladium, métal catalyseur de l'automobile, a chuté de 1,7% à 1 169,28 dollars après avoir atteint son plus bas niveau depuis novembre 2018 plus tôt dans la session.

L'argent au comptant était en baisse de 0,2% à 21,12 dollars l'once, après avoir glissé à son plus bas depuis la mi-mars mardi, tandis que le platine a glissé de 0,1% à 870,58 dollars, après avoir atteint son plus bas en un an.