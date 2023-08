Le prix de l'or a baissé mardi, se maintenant près du niveau psychologique clé de 1 900 dollars, alors que les rendements obligataires américains et le dollar sont restés élevés avant les données sur les ventes au détail qui pourraient mettre en lumière l'impact de la hausse des taux sur les dépenses de consommation.

FONDAMENTAUX

* L'or au comptant a glissé de 0,2% à 1 905,10 $ l'once à 0119 GMT, se négociant près de son plus bas niveau en 1 mois et demi atteint lors de la session précédente. Les contrats à terme sur l'or américain ont baissé de 0,3% à 1 938,20 dollars.

* Le dollar américain a atteint son niveau le plus élevé depuis plus d'un mois lundi sur fond d'inquiétudes concernant l'économie chinoise, ce qui rend les lingots coûteux pour les acheteurs étrangers. Les rendements du Trésor américain à 10 ans étaient proches de leurs plus hauts niveaux depuis novembre.

* Les marchés boursiers asiatiques sont restés proches de leurs plus bas niveaux en un mois mardi, alors que la banque centrale chinoise a réduit de manière inattendue ses taux directeurs pour la deuxième fois en trois mois, dans un nouveau signe que les autorités intensifient leurs efforts d'assouplissement monétaire afin de stimuler une reprise économique qui s'essouffle.

* L'économie japonaise a progressé pour un troisième trimestre consécutif en avril-juin, bien que les perspectives de récession mondiale assombrissent les perspectives.

* Le secrétaire au Trésor, Janet Yellen, a déclaré lundi que les politiques du président Joe Biden étaient à l'origine d'une croissance historique de l'emploi et d'une relance de la compétitivité, bien que les sondages montrent que les Américains restent sceptiques.

* Les Américains ont déclaré le mois dernier qu'ils s'attendaient à une inflation plus faible au cours des prochaines années, selon une enquête de la Réserve fédérale de New York.

* Le SPDR Gold Trust, le plus grand fonds négocié en bourse adossé à l'or, a déclaré que ses avoirs avaient chuté de 0,4 % pour atteindre leur niveau le plus bas depuis janvier 2020.

* L'argent au comptant a baissé de 0,1% à 22,58 dollars l'once et le platine a baissé de 0,3% à 899,05 dollars. Le palladium a glissé de 0,4% à 1 264,38 $. DONNÉES/ÉVÉNEMENTS (GMT) 0200 Investissement urbain chinois (YTD) YY juillet 0200 Ventes au détail chinoises YY juillet 0200 Taux de chômage chinois Zone urbaine juillet 1230 Prix des importations américaines YY juillet 1230 Ventes au détail américaines MM juillet (rapporté par Swati Verma à Bengaluru ; édité par Eileen Soreng)