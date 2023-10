L'or a chuté de 1 % lundi, restant proche de son plus bas niveau depuis sept mois au début du dernier trimestre de l'année, alors que la hausse du dollar américain et les perspectives de taux d'intérêt plus élevés pour longtemps érodent l'attrait de l'or.

L'or au comptant était en baisse de 0,9 % à 0933 GMT à 1 831,81 $ l'once, son plus bas niveau depuis le 10 mars. Les contrats à terme sur l'or américain ont glissé de 1 % à 1 847,50 $.

L'indice du dollar était en hausse de 0,1%, se maintenant près d'un plus haut de 10 mois contre ses rivaux et rendant l'or plus cher pour les autres détenteurs de devises.

"Le principal facteur qui tire le prix de l'or vers le bas est lié au fait que les marchés réalisent que les taux d'intérêt resteront élevés pendant longtemps", a déclaré Carlo Alberto De Casa, analyste de marché chez Kinesis Money.

"Je pense qu'il est possible que l'or reste sous pression à court terme... il pourrait y avoir de la place pour de nouvelles baisses jusqu'à 1 800 dollars l'once.

Depuis qu'il a dépassé le niveau clé de 2 000 dollars l'once au début du mois de mai, le prix de l'or a chuté de plus de 11 %, soit 230 dollars, sous la pression d'une forte augmentation des rendements de référence du Trésor américain, ce qui rend l'or sans rendement moins attrayant.

Les traders s'attendent toutefois à ce que la Réserve fédérale américaine n'augmente pas les coûts d'emprunt à court terme au-delà de la fourchette actuelle de 5,25 % à 5,50 %, après que les données ont montré que l'inflation sous-jacente a continué à diminuer en août.

Les contrats à terme suggèrent que les réductions de taux de la Fed ne sont pas probables avant juin 2024.

L'attention se portera désormais sur le discours du président de la Fed, Jerome Powell, plus tard dans la journée, ainsi que sur les données relatives aux offres d'emploi, les chiffres de l'embauche dans le secteur privé et la masse salariale non agricole aux États-Unis au cours de la semaine.

Parmi les autres métaux précieux, l'argent au comptant a chuté de 2,7 % à 21,56 $ l'once, son plus bas niveau depuis plus de six mois, tandis que le platine a baissé de 0,7 % à 898,08 $ et le palladium a reculé de 1,1 % à 1 232,36 $.