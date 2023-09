Les prix de l'or sont restés modérés mercredi, les investisseurs restant sur leurs gardes en attendant la décision de la Réserve fédérale américaine et la mise à jour de ses perspectives économiques, alors que la flambée des prix des carburants accentue les pressions inflationnistes.

L'or au comptant était stable à 1 930,51 $ l'once à 0319 GMT, se maintenant en dessous de son plus haut niveau depuis le 5 septembre atteint mardi. Les contrats à terme sur l'or américain ont baissé de 0,1% à 1 951,70 $.

Le comité de politique de fixation des taux de la Fed publiera une nouvelle déclaration de politique et une décision sur les taux d'intérêt à 1800 GMT, le président de la Fed Jerome Powell devant tenir une conférence de presse à 1830 GMT.

"Jusqu'à présent, les rendements réels du Trésor sont restés élevés à l'approche de la prochaine réunion de la Fed, ce qui reflète un positionnement général en place pour un scénario faucon-pause de la Fed et a maintenu les prix de l'or sur une certaine prudence", a déclaré Yeap Jun Rong, un stratège de marché chez IG.

Les responsables de la Fed devraient très certainement maintenir les taux d'intérêt plus tard dans la journée, mais l'accent reste mis sur les projections économiques mises à jour et sur la question de savoir s'ils estiment que les taux doivent encore augmenter avant la fin de l'année.

La hausse des prix du pétrole a renforcé les inquiétudes concernant l'inflation et les attentes selon lesquelles la banque centrale américaine maintiendra ses taux à un niveau plus élevé pendant plus longtemps.

Mardi, Janet Yellen, secrétaire au Trésor, a déclaré que la croissance américaine devait ralentir pour atteindre un rythme plus conforme à son taux potentiel afin de ramener l'inflation aux niveaux visés, étant donné que l'économie fonctionne au plein emploi.

Par ailleurs, la Banque asiatique de développement (BAD) a déclaré que la croissance économique dans les pays en développement d'Asie sera cette année légèrement inférieure aux prévisions, la faiblesse du secteur immobilier en Chine et les risques liés à El Niño assombrissant les perspectives régionales.

Le SPDR Gold Trust, le plus grand fonds négocié en bourse adossé à l'or, a déclaré que ses avoirs avaient baissé de 0,2 % mardi.

L'argent au comptant a baissé de 0,8% à 23,05 dollars l'once, le platine a baissé de 0,4% à 935,25 dollars et le palladium a augmenté de 0,1% à 1 261,15 dollars.