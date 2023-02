L'or subit sa deuxième baisse hebdomadaire en raison des inquiétudes concernant la Fed.

Bien que l'or soit considéré comme une couverture contre l'inflation, des taux plus élevés ont tendance à ternir l'attrait du lingot, qui ne paie aucun intérêt.

L'or au comptant était en baisse de 0,1% à 1 859,70 $ l'once, à 0324 GMT. Pour la semaine jusqu'à présent, le métal était en baisse de 0,3%.

Les contrats à terme sur l'or américain ont baissé de 0,4 % à 1 871,10 $.

Les chiffres de l'emploi américain de la semaine dernière, plus forts que prévu, ont contribué aux attentes selon lesquelles la Fed finira par conclure son cycle de hausse des taux au-dessus de 5 %, tandis que les attentes de réduction des taux pour le second semestre de cette année se sont évaporées et ont fait baisser l'or, a déclaré Ilya Spivak, responsable de la macroéconomie mondiale chez Tastylive.

Les participants au marché s'attendent maintenant à ce que le taux cible de la Fed culmine à 5,153 % en juillet, alors qu'il se situe actuellement dans une fourchette de 4,5 % à 4,75 %.

Le président de la Fed de Richmond, Thomas Barkin, a déclaré jeudi qu'"il est tout simplement logique de piloter plus délibérément" toute nouvelle hausse des taux et que la baisse de l'inflation observée jusqu'à présent avait été "faussée" par la chute des prix de certains biens.

Les commentaires de Barkin sont intervenus après que le président de la Fed, Jerome Powell, et plusieurs autres responsables politiques aient indiqué cette semaine que les taux d'intérêt pourraient devoir évoluer plus haut que prévu.

Le prix de l'or est en mode consolidation et se bat pour trouver une direction depuis plusieurs jours, a déclaré Spivak de Tastylive, ajoutant que le prochain grand point d'inflexion dans cette histoire serait probablement le rapport sur l'IPC américain la semaine prochaine.

Le dollar a légèrement augmenté de 0,1 % par rapport à ses rivaux. Un billet vert plus fort rend l'or évalué en dollars plus cher pour les acheteurs détenant d'autres devises. [USD/]

Ailleurs, l'argent au comptant a baissé de 0,3 % à 21,92 $ l'once, et le palladium a peu changé à 1 629,33 $.

Le platine a perdu 0,5 % à 949,32 $ et était en passe de connaître une cinquième baisse hebdomadaire consécutive.