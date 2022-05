L'or subit sa quatrième baisse hebdomadaire en raison de la hausse du dollar et de l'imminence d'une hausse des taux.

L'or au comptant a baissé de 0,4 % à 1 813,80 $ l'once à 10 h 23 EDT (1423 GMT), après avoir atteint 1 798,86 $, son plus bas niveau depuis le 4 février. Il a perdu plus de 3 % cette semaine.

Les contrats à terme sur l'or américain ont chuté de 0,6 % à 1 813,90 $.

Le président de la Réserve fédérale américaine, Jerome Powell, a déclaré jeudi que la bataille pour contrôler l'inflation "comprendrait une certaine douleur", car l'impact des taux d'intérêt plus élevés se fait sentir.

"L'or est lesté car la Fed s'est engagée à augmenter les taux d'intérêt à un rythme rapide et en plus, le dollar a été extrêmement fort", a déclaré David Meger, directeur du négoce des métaux chez High Ridge Futures.

"A l'avenir, ce sont les chiffres de l'inflation que le marché surveillera de près".

Le Dollar Index était prêt pour un sixième gain hebdomadaire consécutif, se situant près d'un sommet de 20 ans. [USD/]

Bien que considéré comme une couverture contre l'inflation, le lingot ne rapporte aucun intérêt et est sensible à la hausse des taux d'intérêt à court terme et des rendements obligataires aux États-Unis.

"Un rebond des marchés boursiers mondiaux dans un contexte de moindre aversion au risque sur le marché pour la fin de la semaine boursière est également négatif pour les métaux refuges", a déclaré Jim Wycoff, analyste principal de Kitco, dans une obligation.

Les contrats à terme sur les indices boursiers américains ont rebondi avant l'ouverture de la Bourse, maintenant à distance les craintes d'un marché baissier. [.N] [MKTS/GLOB]

L'argent au comptant a augmenté de 1,2 % à 20,90 $ l'once, mais il a chuté de plus de 6 % cette semaine, le plus fort depuis fin janvier.

Le platine a baissé de 0,2 % à 941,77 $. Le palladium a gagné 1,8 % à 1 942,46 $, après avoir chuté de plus de 8 % jeudi.

"Les inquiétudes concernant les perturbations de l'approvisionnement en Russie priment sur le marché du palladium et les achats sont actifs dans les périodes creuses car les prix ont baissé de façon spectaculaire", a ajouté M. Meger.