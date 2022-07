L'or subit sa quatrième baisse mensuelle en raison de la fermeté du dollar et des rendements américains.

L'or au comptant a augmenté de 0,2% à 1 758,94 $ l'once, à 0337 GMT. Les contrats à terme sur l'or américain ont augmenté de 0,3 % à 1 775,10 $.

L'or reste inversement corrélé au dollar et aux rendements, plutôt que d'être une histoire d'or en soi, a déclaré Jeffrey Halley, analyste principal chez OANDA, ajoutant que leurs récents plongeons ont apporté un certain soutien au lingot cette semaine.

Le métal est prêt pour sa meilleure semaine depuis la mi-mai, avec des prix en hausse de 1,9 % jusqu'à présent. Toutefois, il est peu probable que le lingot puisse éviter sa pire série de pertes mensuelles depuis novembre 2020.

Le dollar a passé la plus grande partie du mois de juillet à osciller autour de ses plus hauts niveaux depuis 20 ans, ce qui a fait chuter la demande d'or à prix vert parmi les autres détenteurs de devises. [USD/]

La Réserve fédérale américaine a relevé mercredi ses taux d'intérêt de trois quarts de point de pourcentage pour tenter de lutter contre l'inflation galopante.

Les rendements de référence des obligations du Trésor américain à 10 ans se sont raffermis après avoir atteint jeudi un plus bas niveau sur trois mois. La hausse des taux et des rendements obligataires augmente le coût d'opportunité de la détention d'or ne portant pas intérêt. [US/]

"Bien que le lingot ait connu une vente sous les 1 700 $ (au début du mois), il est significatif que le support à long terme à 1 675 $/80 ait été testé et tenu. Depuis, l'or tente de former un plancher", aidé par les récents signes de récession aux États-Unis, a déclaré M. Halley.

L'économie américaine s'est contractée de manière inattendue au cours du deuxième trimestre, ce qui soulève le risque d'un ralentissement économique, ce qui a renforcé l'attrait de l'or en tant que valeur refuge et a permis au prix du lingot de gagner plus de 1 % jeudi.

L'argent au comptant s'est raffermi de 0,3 % à 20,04 $ l'once, tandis que le platine a reculé de 0,2 % à 886,24 $. Les deux sont confrontés à des pertes mensuelles.

Le palladium a augmenté de 0,8 % à 2 095,13 $, et a gagné environ 8,2 % ce mois-ci, son meilleur depuis janvier.