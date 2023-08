Le prix de l'or devrait connaître sa pire semaine depuis six ans vendredi, alors que les investisseurs se préparent à la publication d'un rapport sur l'emploi américain très surveillé, après qu'une série de données économiques solides cette semaine ait fait grimper les rendements des obligations à des sommets de neuf mois.

FONDAMENTAUX

* L'or au comptant était en hausse de 0,1 % à 1 936,15 $ l'once à 1 h 38 GMT, tandis que les contrats à terme sur l'or américain ont augmenté de 0,2 % à 1 971,70 $ l'once.

* Le prix de l'or a baissé de plus de 1% depuis le début de la semaine, ayant atteint son plus bas niveau depuis le 11 juillet lors de la dernière session.

* Les rendements du Trésor américain à long terme ont atteint leur plus haut niveau depuis novembre, jeudi, après que l'emploi et d'autres données économiques aient indiqué un ralentissement de l'inflation.

* La hausse des rendements obligataires réduit l'attrait de l'or, qui ne paie pas d'intérêts.

* Les données de jeudi ont montré que le nombre d'Américains déposant de nouvelles demandes d'allocations de chômage a légèrement augmenté la semaine dernière, tandis que les licenciements ont chuté à un niveau bas de 11 mois en juillet, les conditions du marché du travail étant restées tendues.

* La Banque d'Angleterre a augmenté son taux d'intérêt directeur d'un quart de point de pourcentage pour atteindre son plus haut niveau en 15 ans, jeudi, sa 14ème augmentation consécutive, et a averti que les coûts d'emprunt resteraient probablement élevés pendant un certain temps.

* Le ralentissement de l'activité économique dans la zone euro s'est aggravé plus que prévu en juillet, l'effondrement de l'industrie manufacturière s'accompagnant d'un nouveau ralentissement de la croissance dans l'industrie des services, dominante dans la zone, selon une enquête.

* Fabio Panetta, membre du conseil d'administration de la Banque centrale européenne, a plaidé jeudi en faveur du maintien des taux d'intérêt de la BCE à leur niveau élevé actuel pendant plus longtemps.

* Le gouverneur de la banque centrale chinoise s'est engagé jeudi à orienter davantage de ressources financières vers l'économie privée.

* L'argent au comptant a gagné 0,2% à 23,6 dollars l'once et le platine a augmenté de 0,3% à 917,29 dollars. Ces deux métaux étaient sur le point de subir leur troisième perte hebdomadaire consécutive.

* Le palladium a augmenté de 0,2% à 1 260,65 dollars.

DONNÉES/ÉVÉNEMENTS (GMT) 0600 Allemagne Commandes industrielles MM Juin 0600 Allemagne Fabrication O/P Cur Price SA Juin 0600 Allemagne Biens de consommation SA Juin 1230 US Non-Farm Payrolls Juillet 1230 US Unemployment Rate July