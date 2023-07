Le prix de l'or est en passe de subir une quatrième perte hebdomadaire consécutive, les investisseurs pariant que la Réserve fédérale maintiendra les taux d'intérêt à un niveau plus élevé, ce qui pèse sur le lingot qui n'offre pas de rendement.

FONDAMENTAUX

* L'or au comptant s'est maintenu à 1 911,85 $ l'once à 0023 GMT, mais a baissé de 0,4% pour la semaine. Les contrats à terme sur l'or américain ont augmenté de 0,1% à 1 917,70 $.

* Les emplois privés américains ont augmenté plus que prévu en juin, indiquant la force du marché du travail malgré les risques croissants d'une récession due à des taux d'intérêt plus élevés.

* Le président de la Fed Bank of Dallas, Lorie Logan, a déclaré qu'il était possible d'augmenter les taux d'intérêt lors de la réunion de juin, dans des commentaires qui confirment son opinion selon laquelle d'autres augmentations de taux seront nécessaires pour refroidir une économie encore forte.

* L'or est très sensible à la hausse des taux d'intérêt américains, car elle augmente le coût d'opportunité de la détention de lingots sans rendement.

* Selon l'outil Fedwatch du CME, 92 % des investisseurs estiment désormais qu'une hausse de 25 points de base est possible en juillet, après la pause du mois dernier.

* Le rendement des bons du Trésor à 10 ans a atteint son plus haut niveau depuis le 2 mars après la publication des données sur le marché du travail jeudi, ce qui pèse sur l'or.

* Les investisseurs vont maintenant scruter le rapport sur les emplois non agricoles de vendredi pour obtenir plus de clarté sur la trajectoire de la hausse des taux de la Fed, tout en surveillant de près la visite de la secrétaire au Trésor américain Janet Yellen à Pékin dans un contexte de tensions renouvelées.

* Ailleurs, le gouverneur adjoint de la Banque du Japon, Shinichi Uchida, s'est engagé à maintenir sa politique de contrôle de la courbe des taux pour le moment, a rapporté le journal Nikkei vendredi.

* L'argent au comptant a baissé de 0,2% à 22,6994 dollars l'once, le platine a peu varié à 901,18 dollars.

* Le palladium a perdu 0,2 % à 1 238,87 $, mais se dirige vers un gain hebdomadaire de 1 %.

DONNÉES/ÉVÉNEMENTS (GMT) 0600 Allemagne Production industrielle MM mai 0600 Allemagne Production industrielle YY mai 0600 Royaume-Uni Prix des maisons Halifax MM, YY juin 0645 France Actifs de réserve Total juin 1230 US Non-Farm Payrolls juin 1230 US Unemployment Rate June (Reporting by Arundhati Sarkar in Bengaluru ; Editing by Krishna Chandra Eluri)