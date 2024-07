Le prix de l'or est tombé à son plus bas niveau depuis plus d'une semaine lundi, alors que le dollar s'est raffermi et que les traders attendent les données économiques américaines et les commentaires des responsables de la Réserve fédérale cette semaine pour clarifier le calendrier des baisses de taux d'intérêt.

L'or au comptant a chuté de 0,5 % à 2 387,99 $ l'once, à 1456 GMT, tandis que les contrats à terme sur l'or américain ont perdu 0,4 % à 2 389,40 $.

Le dollar a augmenté pour la troisième session consécutive, rendant l'or plus cher pour les détenteurs d'autres devises.

"Le marché de l'or est calme aujourd'hui car les investisseurs attendent de voir ce que le changement de candidature du parti démocrate signifie exactement pour l'élection, le pays et le monde en général, a déclaré Jeffrey Christian, associé directeur de CPM Group.

Le président américain Joe Biden a annoncé dimanche qu'il quittait la course et a soutenu la vice-présidente Kamala Harris pour le remplacer en tant que candidate démocrate aux élections de novembre.

"Il est bien trop tôt pour prendre des positions stratégiques... le long terme est probablement plus favorable à l'or si Trump est à la Maison Blanche", a déclaré Rhona O'Connell, analyste chez StoneX, dans une note.

"Trump serait inflationniste et potentiellement incendiaire en termes géopolitiques, tandis que la politique des affaires étrangères de Harris est encore indéfinie, ce qui favorise l'or pour l'instant, mais probablement pas à plus long terme."

Le marché attend maintenant les données du produit intérieur brut américain pour le deuxième trimestre jeudi, ainsi que les données sur les dépenses de consommation personnelle (PCE) vendredi.

Selon les données FedWatch du CME, les marchés monétaires tablent sur une baisse de 25 points de base des taux d'intérêt de la Fed d'ici à septembre. La baisse des taux d'intérêt réduit le coût d'opportunité de la détention de lingots sans rendement.

Le prix de l'or a atteint un record historique de 2 483,60 dollars l'once la semaine dernière, en raison des chances accrues de voir les taux d'intérêt américains baisser cette année.

L'argent au comptant a baissé d'environ 1,1 % à 28,94 dollars après avoir chuté de près de 5 % la semaine dernière. Le platine a reculé de 1,8% à 945,50 dollars, tandis que le palladium a baissé de 0,4% à 902,69 dollars.