L'or s'est rapproché de son plus bas niveau depuis sept mois, lundi, en raison de la vigueur du dollar. Les opérateurs digèrent un rapport clé sur l'inflation américaine et se préparent à une série de données sur le marché de l'emploi qui devraient être publiées cette semaine.

FONDAMENTAUX

* L'or au comptant était en baisse de 0,1% à 1 846,29 $ l'once à 0039 GMT, son plus bas niveau depuis le 10 mars, après avoir affiché une baisse de 4% la semaine dernière, sa plus forte baisse depuis juin 2021. Les contrats à terme sur l'or américain ont baissé de 0,2% à 1 861,80 dollars.

* Le dollar s'est maintenu près d'un sommet de 10 mois, tandis que les rendements du Trésor se sont éloignés d'un pic de 16 ans.

* L'inflation sous-jacente américaine s'est modérée en août, la hausse annuelle des prix hors alimentation et énergie étant tombée en dessous de 4,0 % pour la première fois en plus de deux ans, selon les données publiées vendredi.

* L'indice des prix des dépenses personnelles de consommation (PCE), une mesure de l'inflation étroitement surveillée par la Réserve fédérale, s'est rapproché de l'objectif de 2 % de la banque centrale au cours des trois derniers mois.

* Le président de la Fed de New York, John Williams, a déclaré que la banque centrale pourrait en avoir fini avec les augmentations de taux car les pressions inflationnistes, bien que toujours élevées, se rapprochent de l'objectif officiel.

* Des taux plus élevés augmentent le coût d'opportunité de la détention de lingots, dont le prix est fixé en dollars et qui ne rapportent pas d'intérêts.

* L'inflation dans la zone euro est tombée en septembre à son niveau le plus bas depuis deux ans.

* Le Congrès américain a adopté un projet de loi de financement provisoire en fin de journée samedi, avec le soutien massif des démocrates, afin d'éviter la quatrième fermeture partielle du gouvernement fédéral en dix ans.

* L'argent au comptant a baissé de 0,71 % pour atteindre son plus bas niveau en six mois à 22,00 dollars l'once, le platine a augmenté de 0,2 % à 906,04 dollars et le palladium s'est raffermi de 0,2 % à 1 248,41 dollars.

* La demande robuste de l'industrie solaire et la croissance limitée de l'offre des mines soutiendront les prix de l'argent une fois que la période de hausse des taux d'intérêt mondiaux sera terminée, ont déclaré les analystes. DONNÉES/ÉVÉNEMENTS (GMT) 0800 EU HCOB Mfg Final PMI Sept 0830 UK S&P GLBL/CIPS Mfg PMI Final Sept 0900 EU Unemployment Rate Aug 1345 US S&P Global Mfg PMI Final Sept 1400 US ISM Manufacturing PMI Sept (Reportage par Deep Vakil à Bengaluru ; Editing par Rashmi Aich)