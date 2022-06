L'or touche son plus bas niveau depuis près de deux semaines en raison de la hausse des rendements américains et du dollar.

Un dollar plus fort rend le lingot plus cher pour les acheteurs détenant d'autres devises, tandis que les gains des rendements de référence du Trésor américain à 10 ans réduisent l'attrait de l'or à rendement nul. [USD/] [US/]

L'or au comptant était en baisse de 0,2% à 1 833,86 $ l'once, à 0425 GMT, après avoir atteint son plus bas niveau depuis le 20 mai à 1 832,38 $ plus tôt dans la session. Les contrats à terme sur l'or américain ont baissé de 0,7 % à 1 836,20 $.

Les perspectives des taux d'intérêt et du dollar, ainsi que les préoccupations géopolitiques sont des facteurs importants pour l'or, et "ces intérêts contradictoires maintiennent l'or dans un étau", a déclaré Michael McCarthy, responsable de la stratégie chez Tiger Brokers, en Australie.

Le président américain Joe Biden a rencontré mardi le président de la Réserve fédérale Jerome Powell pour discuter de l'inflation historique qui vide les portefeuilles américains, même s'il a assuré au chef de la banque centrale qu'il serait libre de toute interférence politique.

Les lingots sont considérés comme une couverture contre l'inflation et un actif refuge en période d'incertitude politique, mais la hausse des taux d'intérêt américains à court terme par la Fed pour lutter contre la hausse des coûts augmente le coût d'opportunité de la détention d'or.

Les troupes russes se sont battues pour prendre le contrôle total de la ville industrielle orientale de Sievierodonetsk, alors que les États-Unis ont déclaré qu'ils allaient fournir à l'Ukraine des fusées avancées pour l'aider à forcer Moscou à négocier la fin de la guerre.

L'or au comptant pourrait étendre ses pertes dans une fourchette de 1 817 à 1 826 dollars l'once, car il a brisé un support à 1 837 dollars, selon l'analyste technique de Reuters, Wang Tao. [TECH/C]

L'argent au comptant a chuté de 0,4 % à 21,45 $ l'once, son plus bas niveau depuis le 19 mai, tandis que le platine a gagné 0,3 % à 967,15 $ et le palladium s'est raffermi de 0,1 % à 2 001,88 $.