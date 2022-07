L'or vacille au-dessus de 1 800 $, la baisse des rendements contrecarrant la force du dollar.

L'or au comptant était en hausse de 0,1% à 1 811,99 $ l'once, à 0319 GMT. Les contrats à terme sur l'or américain ont augmenté de 0,6 % à 1 812,10 $.

Vendredi, le prix du lingot a atteint son plus bas niveau en cinq mois, à 1 783,50 $, mais il s'est redressé pour terminer la séance de manière presque stable.

"Une fois de plus, nous avons vu les acheteurs soutenir l'or avec sa cassure en dessous de 1 800 $ vendredi, et avec les rendements américains qui continuent à retracer, cela permet le potentiel de hausse de l'or à court terme", a déclaré Matt Simpson, analyste principal de marché de City Index.

Les rendements de référence du Trésor américain à 10 ans sont tombés à leur plus bas niveau en un mois vendredi, ce qui a soutenu l'or non productif. [US/]

"Mais la réalité est que les fonds gérés et les grands spéculateurs augmentent leurs paris courts contre l'or, et si nous voyons une clôture en dessous de 1800 $, cela pourrait déclencher un autre accès de vente", a déclaré Simpson.

Le dollar est resté proche des récents sommets des deux dernières décennies, continuant à rendre l'or au prix du billet vert moins attrayant pour les acheteurs détenant d'autres devises, après avoir joué un rôle important dans la pire performance trimestrielle du lingot depuis plus d'un an. [USD/]

Les actions asiatiques ont démarré prudemment lundi, une série de données américaines peu encourageantes suggérant des risques de baisse pour le rapport de juin sur l'emploi de cette semaine, tandis que le brouhaha de la récession continuait d'entraîner un rallye de secours dans les obligations d'État. [MKTS/GLOB]

SPDR Gold Trust, le plus grand fonds négocié en bourse adossé à l'or au monde, a déclaré que ses avoirs ont diminué de 0,8 % pour atteindre 1 041,9 tonnes vendredi, contre 1 050,31 tonnes jeudi. [GOL/ETF]

Les bureaux du gouvernement fédéral américain, les marchés boursiers et obligataires, et la Réserve fédérale seront fermés lundi pour le jour férié de l'Independence Day.

L'argent au comptant a reculé de 0,2 % à 19,84 $ l'once, le platine de 0,5 % à 884,49 $ et le palladium de 1,3 % à 1 934,40 $.