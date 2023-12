Le chef de la commission électorale de la République démocratique du Congo a déclaré vendredi qu'elle respecterait la date limite du 31 décembre pour la publication des résultats provisoires complets de l'élection présidentielle, rejetant les appels de l'opposition à un nouveau scrutin contesté comme la réponse de "mauvais perdants".

La commission CENI a été critiquée pour sa gestion des élections présidentielles et législatives du 20 décembre, qui ont été marquées par des retards, et pour le décompte des voix, qui, selon l'opposition et des observateurs indépendants, a compromis la crédibilité des résultats.

Après une campagne mouvementée, le scrutin dans le deuxième plus grand pays d'Afrique et l'un des principaux producteurs de cuivre et de cobalt a été chaotique. Des problèmes logistiques, des machines à voter défectueuses et des incidents violents ont empêché le vote dans de nombreuses localités, ce qui a incité la CENI à prolonger le scrutin, une décision dont la légalité a été remise en question par la principale mission d'observation.

Malgré cette prolongation imprévue, le président de la CENI, Denis Kadima, a déclaré à Reuters que la commission était en bonne voie pour publier les résultats provisoires complets du scrutin présidentiel le dimanche 31 décembre, comme prévu à l'origine.

Dans une interview, M. Kadima a rejeté les allégations selon lesquelles la CENI n'aurait pas compilé les résultats conformément à la loi électorale. Il a déclaré qu'il était du devoir légal de la CENI de produire des résultats rapidement, ce qui explique pourquoi elle s'est appuyée sur certains résultats des machines à voter plutôt que d'utiliser uniquement les décomptes des bulletins de vote en papier.

Jeudi, la mission conjointe indépendante de surveillance des votes de la puissante Église catholique du Congo et de son Église protestante a exhorté la CENI à ne publier que des résultats basés sur des décomptes correctement consolidés dans les centres locaux.

"Les résultats que nous publions reflètent les choix de la population", a déclaré M. Kadima.

Certains des principaux adversaires du président Félix Tshisekedi - qui brigue un second mandat et qui est confortablement en tête dans le décompte provisoire de la CENI - ont appelé à une répétition complète des élections en raison de la prolongation du scrutin et des irrégularités généralisées signalées par leurs propres observateurs et des observateurs indépendants.

Kadima affirme que l'opposition voulait un nouveau vote parce qu'elle "sait qu'elle a perdu... ce sont de mauvais perdants".

"Nous avons tout fait avec la transparence nécessaire", a-t-il déclaré.

Il a également rejeté les informations selon lesquelles des agents de la CENI auraient malmené du matériel électoral sensible et mené certaines opérations électorales en dehors des centres officiels - des actions qui, selon la mission d'observation de la société civile Symocel, sont susceptibles d'avoir faussé les résultats.

"Il s'agit de cas limités et cela n'a pas été fait avec la bénédiction de la CENI", a déclaré M. Kadima, ajoutant que les responsables seraient sanctionnés.

Le conflit électoral menace de déstabiliser davantage le Congo, qui est déjà aux prises avec une pauvreté généralisée et une crise sécuritaire dans les régions orientales. La contestation des résultats a déjà provoqué des troubles par le passé. Mercredi, plusieurs personnes ont été blessées après que la police a réprimé une marche électorale interdite. L'opposition a promis d'organiser d'autres manifestations.

Les derniers résultats préliminaires de la CENI, mis à jour vendredi, montrent que M. Tshisekedi est en tête avec plus de 72 % des quelque 15,9 millions de votes dépouillés jusqu'à présent.

La CENI n'a pas encore indiqué combien des 44 millions d'électeurs inscrits au Congo ont participé au scrutin. Elle a traité les résultats de 52 173 bureaux de vote sur 75 969, selon son dernier décompte.