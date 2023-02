L'organe parlementaire indonésien approuve le décret présidentiel sur l'emploi

Le président, plus connu sous son surnom de Jokowi, a publié le décret d'urgence à la fin de l'année dernière pour remplacer la loi sur la création d'emplois, arguant que l'incertitude économique mondiale actuelle lui donnait la base légale pour exercer le pouvoir exécutif. Une fois approuvé par le parlement, le décret deviendra une loi permanente.

Adoptée à l'origine en 2020, la loi sur l'emploi a révisé plus de 70 autres lois et a été saluée par les investisseurs étrangers pour avoir rationalisé les règles commerciales dans la plus grande économie d'Asie du Sud-Est. Mais ses détracteurs ont estimé qu'elle portait atteinte aux droits des travailleurs et érodait la protection de l'environnement.

Mais la Cour constitutionnelle a jugé en 2021 que la loi était défectueuse en raison de consultations publiques inadéquates et a ordonné un nouveau processus de débat au Parlement dans les deux ans.

Certains experts juridiques ont critiqué le décret d'urgence de Jokowi comme étant un stratagème pour contourner un débat en bonne et due forme et ne pas se conformer à l'ordonnance du tribunal.

Les syndicats ont organisé plusieurs manifestations relativement modestes contre le décret. Le mois dernier, un groupe d'Indonésiens a demandé à la Cour constitutionnelle de procéder à un examen judiciaire du décret.

Mais le vice-président de l'organe législatif du Parlement, Abdul Wahid, a déclaré que la procédure de routine prendrait trop de temps et qu'il y avait un "besoin urgent de résoudre rapidement les questions juridiques".

Il n'était pas immédiatement clair quand le parlement procéderait au vote en plénière sur le règlement d'urgence de Jokowi. La coalition de Jokowi contrôle plus de 80 % des sièges au parlement.

Les parlementaires suivent généralement l'aval de l'organe législatif du parlement.