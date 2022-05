L'organisme allemand d'ingénierie abandonne ses perspectives pour 2022 - rapport

L'inflation, les blocages du COVID en Chine et les perturbations de la chaîne d'approvisionnement aggravent un ralentissement économique plus large, a déclaré le président de la VDMA, Karl Haeusgen, au journal Welt am Sonntag dans une interview pour l'édition de samedi du journal.

L'association, qui compte plus de 3 400 membres, avait initialement prévu une croissance de 7 % pour 2022, avant de ramener ce chiffre à 4 % en mars.

"Mais même cela ne peut plus être soutenu", aurait déclaré M. Haeusgen. Il n'a pas donné de nouvelles prévisions.

"Avant tout, nous sommes impactés par les pénuries de matériaux", a-t-il déclaré.

"Les entreprises sont à court de semi-conducteurs et d'un certain nombre d'autres composants électroniques, mais la situation revient également à la charge pour les métaux et les plastiques", a-t-il ajouté, précisant que cela était davantage alimenté par les blocages chinois que par la guerre de la Russie en Ukraine.

Les ingénieurs allemands sont également très préoccupés par l'impact qu'un éventuel arrêt des importations de gaz russe aurait sur les affaires, selon M. Haeusgen, qui a déclaré au journal qu'un embargo sur le gaz "mettrait davantage de pression sur les chaînes d'approvisionnement, ce qui signifie que de nombreuses pièces ne seraient soudainement plus disponibles".