L'organisme américain de réglementation des valeurs mobilières enquête sur des conseillers en placement au sujet de la garde de crypto-monnaies -sources

La SEC s'interroge depuis plusieurs mois sur les efforts des conseillers pour suivre les règles de l'agence concernant la garde des actifs numériques des clients, mais l'enquête s'est accélérée à la suite de l'explosion de la bourse de crypto-monnaies FTX, ont déclaré les sources. Elles ont parlé sous couvert d'anonymat car les enquêtes ne sont pas publiques.

Les conseillers qui gèrent les actifs numériques de leurs clients font généralement appel à un tiers pour les stocker.

Le personnel d'application de la SEC demande aux conseillers en investissement des détails sur ce que les entreprises ont fait pour évaluer la garde des plateformes, y compris FTX, a déclaré l'une des sources. Le vaste balayage d'application, qui n'a pas été signalé précédemment, est un signe que l'examen minutieux de l'industrie cryptographique par le principal régulateur des marchés américains s'étend aux entreprises plus traditionnelles de Wall street.

Un porte-parole de la SEC a refusé de commenter.

Selon la loi, les conseillers en investissement ne peuvent pas avoir la garde des fonds ou des titres de leurs clients s'ils ne respectent pas certaines exigences pour protéger les actifs. L'une d'entre elles exige que les conseillers détiennent ces actifs auprès d'une société considérée comme un "dépositaire qualifié", bien que la SEC ne détienne pas de liste spécifique et ne propose pas de licences aux sociétés pour devenir de tels dépositaires.

L'enquête de la SEC indique que le régulateur cible un problème qui couve depuis longtemps pour les entreprises traditionnelles qui ont cherché des moyens d'investir dans la crypto, ont déclaré des avocats à Reuters. Les directives comptables de l'agence ont fait qu'il est trop coûteux en capital pour de nombreux créanciers de détenir des actifs numériques au nom des clients, limitant ainsi les options pour les conseillers qui cherchent des dépositaires.

"C'est un problème de conformité évident pour les conseillers en placement. Si vous avez la garde des actifs des clients qui sont des titres, alors vous devez les conserver auprès de l'un de ces dépositaires qualifiés ", a déclaré Anthony Tu-Sekine, responsable du groupe Blockchain et cryptomonnaies de Seward et Kissel.

"Je pense que c'est un appel facile pour la SEC à faire".

Sous la direction des démocrates, la SEC a fait de la crypto un domaine prioritaire pour l'application de la loi, doublant presque la taille de son équipe crypto l'année dernière. Mais le régulateur subit une nouvelle pression pour s'attaquer à la crypto dans le sillage d'une série de faillites dans l'ensemble de l'industrie et du dévoilement des charges américaines contre le fondateur et ancien chef de FTX, Sam Bankman-Fried, pour avoir prétendument commis une fraude. Il a plaidé non coupable.

Deux des associés de Bankman-Fried, l'ancienne directrice générale d'Alameda, Caroline Ellison, et l'ancien directeur technique de FTX, Gary Wang, ont tous deux plaidé coupable d'avoir fraudé les investisseurs et ont accepté de coopérer.

La SEC a également interrogé les investisseurs en actions de FTX pour connaître les détails de leurs efforts de diligence raisonnable lorsqu'ils ont investi dans la bourse de crypto-monnaies.