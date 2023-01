L'organisme américain de réglementation des valeurs mobilières enquête sur la diligence raisonnable des investisseurs de FTX -sources

La SEC a jusqu'à présent porté plainte contre trois des principaux dirigeants de FTX, les accusant d'avoir escroqué les investisseurs de la plateforme d'échange de crypto-monnaies qui a depuis déposé le bilan.

La SEC demande maintenant aux sociétés financières quelles politiques et procédures de diligence elles ont mises en place, le cas échéant, et si elles les ont suivies lorsqu'elles ont choisi d'investir dans FTX, ont indiqué les sources.

Les sources ont refusé d'être identifiées car les enquêtes ne sont pas publiques.

Reuters n'a pas été en mesure de déterminer combien de sociétés ont reçu de telles demandes de la part du régulateur. La SEC a allégué que la bourse de crypto-monnaie basée aux Bahamas a levé plus de 1,8 milliard de dollars auprès d'investisseurs en actions, dont 90 investisseurs basés aux États-Unis, depuis mai 2019.

Les enquêtes de la SEC n'indiquent pas d'actes répréhensibles et Reuters n'a pas pu vérifier si les entreprises sont des cibles de la sonde. Mais les sources ont déclaré que les enquêtes de la SEC pourraient signifier que les sociétés de capital-risque et les fonds d'investissement qui ont investi dans FTX pourraient faire l'objet d'un examen réglementaire même s'ils sont considérés comme des victimes du schéma présumé de Bankman-Fried. La question serait de savoir si les sociétés ont respecté leurs obligations fiduciaires envers leurs propres investisseurs, ont-elles dit.

Reuters et d'autres ont précédemment rapporté que les autorités américaines ont envoyé des demandes de documents aux investisseurs et aux investisseurs potentiels de FTX, afin d'obtenir des détails sur leurs communications avec les responsables de FTX.

Ces demandes ont précédé les accusations portées par la SEC le mois dernier contre le fondateur de FTX, Sam Bankman-Fried, pour avoir prétendument escroqué ces investisseurs. Les enquêtes de la SEC auprès des investisseurs se sont poursuivies après le dépôt de ces accusations par la SEC, et l'agence s'est maintenant concentrée sur la diligence des entreprises, ont déclaré les sources.

Un porte-parole de la SEC a refusé de commenter.

FTX, autrefois considéré comme un chevalier blanc de l'industrie cryptographique, s'est effondré en moins de quinze jours en raison d'une pénurie de liquidités. FTX a déposé le bilan en novembre dans ce que son nouveau PDG a décrit plus tard comme un "échec complet des contrôles de l'entreprise".

La SEC ainsi que le ministère de la Justice et la Commodity Futures Trading Commission ont déposé des accusations de fraude contre le fondateur et ancien PDG de FTX, Sam Bankman-Fried. Mardi, il a plaidé non coupable à des accusations criminelles, notamment de fraude électronique et de blanchiment d'argent.

Deux anciens associés de haut niveau, l'ancienne directrice générale d'Alameda, Caroline Ellison, et l'ancien directeur technique de FTX, Gary Wang, ont tous deux plaidé coupables.