L'organisme australien de surveillance de la concurrence poursuit une unité Honda pour de fausses déclarations de fermeture de concessionnaires.

Entre janvier et juin de l'année dernière, Honda Australie a informé les clients de Brighton Automotive (Astoria) dans l'État de Victoria et de Tynan Motors en Nouvelle-Galles du Sud que les concessionnaires n'assureraient plus l'entretien des véhicules Honda, selon la Commission australienne de la concurrence et des consommateurs (ACCC) https://www.accc.gov.au/media-release/honda-in-court-for-allegedly-misleading-consumers-about-dealership-closures.

"L'ACCC allègue que dans des courriels, des messages texte et des conversations téléphoniques, Honda a informé les clients d'Astoria et de Tynan que ces entreprises avaient fermé et a demandé aux clients de contacter un concessionnaire Honda ou un centre de service Honda pour réserver leur prochain service", a déclaré l'organisme de surveillance.

Mais les concessionnaires ont continué à entretenir des véhicules, y compris des voitures Honda, et à fonctionner de manière indépendante après avoir mis fin aux accords avec Honda Australia en janvier 2021, suite à une restructuration de l'unité du constructeur automobile en mai 2019, a déclaré l'ACCC.

Le régulateur a accusé Honda Australia d'avoir causé un "préjudice" aux activités d'Astoria et de Tynan en prétendant faussement qu'ils avaient fermé ou allaient fermer, ce qui a entraîné une baisse de la fréquentation des clients, et a demandé une sanction à son encontre devant le tribunal.