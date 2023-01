L'organisme britannique de surveillance de la comptabilité resserre la surveillance de l'ESG dans les audits d'entreprises.

Les régulateurs du monde entier cherchent à prévenir l'écoblanchiment, c'est-à-dire les déclarations exagérées des entreprises en matière de durabilité pour attirer les investisseurs.

Le Financial Reporting Council (FRC) a déclaré qu'il continuerait à prêter attention au travail des auditeurs sur les risques liés au climat auxquels sont confrontées les entreprises dont ils vérifient les comptes.

Dans une déclaration actualisée sur les rapports ESG, l'organisme de surveillance a déclaré qu'en 2023, il se concentrerait sur l'utilisation des données ESG et sur le lien entre les investisseurs et les rapports ESG des entreprises.

"L'amélioration de la transparence sur les risques et les opportunités climatiques et plus largement ESG, ainsi que sur les activités et les comportements de gouvernance associés, est une priorité essentielle de notre travail", a déclaré Mark Babington, directeur exécutif des normes réglementaires du FRC.

Il y aura un travail ciblé, y compris des examens "à chaud" ou "en vol" - des vérifications internes chez les auditeurs pendant qu'un audit progresse. Le FRC a déclaré qu'il examinerait comment et dans quelle mesure ces examens prennent en compte les questions ESG.

L'organisme de surveillance a déclaré qu'il envisagerait également de sélectionner les sociétés cotées en bourse présentant un risque environnemental significatif et de vérifier si leur auditeur principal a suivi une formation appropriée et pertinente.

Il introduira également des exigences pour que les actuaires prennent en compte les risques climatiques et autres risques liés à l'ESG dans leur travail.

Le code britannique de gouvernance d'entreprise, dont le FRC assure la surveillance, sera révisé cette année pour reconnaître l'importance croissante des rapports ESG des entreprises dans le travail des conseils d'administration.