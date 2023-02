L'organisme chinois de réglementation des valeurs mobilières met en uvre de nouvelles règles d'introduction en bourse destinées à stimuler le marché

Les nouvelles règles - exposées pour la première fois par la China Securities Regulatory Commission (CSRC) le 1er février - sont conçues pour simplifier les exigences de cotation et améliorer les procédures d'enregistrement et de vérification.

Le nouveau système d'introduction en bourse a d'abord été adopté par le marché STAR, axé sur la technologie, avant d'être étendu au conseil des start-ups ChiNext et à la Bourse de Pékin. Il va maintenant être étendu aux principaux marchés de Shanghai et de Shenzhen, qui abritent de nombreuses valeurs vedettes chinoises.

Le nouveau système ne fixe également aucune restriction administrative sur le prix d'émission et la taille des nouvelles actions.

La clé de ces changements est le système dit d'enregistrement, qui remplace l'ancien système d'introduction en bourse basé sur l'approbation pour les principaux conseils des marchés boursiers de Shanghai et de Shenzhen, dans le cadre duquel les entreprises devaient passer par un processus de contrôle strict de la CSRC.

Dans le cadre du nouveau système, les bourses seront chargées de vérifier les introductions en bourse en mettant l'accent sur la divulgation d'informations, tandis que la CSRC s'assurera uniquement que les inscriptions sont conformes à la politique industrielle nationale.

La CSRC a déclaré que la mise en œuvre des règles marquait "l'extension du système d'enregistrement à l'ensemble du marché", et constituait "une étape importante dans la réforme et le développement du marché des capitaux chinois".

La Bourse de Shanghai et la Bourse de Shenzhen ont déclaré vendredi qu'elles prendraient leurs responsabilités durant le processus d'examen et prendraient davantage de mesures pour prévenir le risque de corruption et construire un système d'introduction en bourse "discipliné".