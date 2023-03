L'autorité canadienne de surveillance de la concurrence a demandé mercredi un renforcement des règles d'examen des fusions et a recommandé une cinquantaine d'améliorations à ce qu'elle a qualifié de législation antitrust obsolète.

"Le Canada a besoin de plus de concurrence. Et les Canadiens ont besoin d'un droit de la concurrence moderne et efficace pour soutenir cette concurrence", a déclaré le Bureau de la concurrence dans un communiqué.

Selon les défenseurs des consommateurs, après des décennies de consolidation du secteur, les Canadiens se retrouvent avec des choix plus restreints et plus coûteux dans tous les domaines, des télécommunications aux services bancaires. L'inflation galopante a aggravé le problème de l'accessibilité financière.

Les recommandations du Bureau visent notamment à améliorer l'évaluation des fusions, à lutter contre les pratiques commerciales trompeuses et à réaliser des études de marché.

L'organisme de surveillance a déclaré que les règles d'examen des fusions étaient faibles et qu'elles devaient être considérablement remaniées "pour traiter les problèmes de concentration du marché et d'atteinte à l'intérêt public en matière de concurrence".

L'agence sort d'un échec cuisant dans ses efforts pour bloquer la fusion de 20 milliards de dollars canadiens (14,6 milliards de dollars) entre Rogers Communications Inc et Shaw Communications Inc, qui devait donner naissance au deuxième opérateur de télécommunications du pays.

Elle n'a pas réussi à convaincre les tribunaux que la transaction, qui doit encore être approuvée par le gouvernement, était néfaste pour les consommateurs dans un pays où les factures de téléphonie mobile sont déjà parmi les plus élevées au monde.

Dans ses recommandations publiées mercredi, la Commission a suggéré que le Bureau dispose de plus de temps pour évaluer les fusions et les mesures correctives proposées, et que les normes d'évaluation "soient recalibrées pour se concentrer sur le préjudice causé au processus concurrentiel".

La loi sur la concurrence n'a pas fait l'objet d'une mise à jour approfondie depuis les années 1980. Le gouvernement libéral fédéral a entrepris une vaste révision de la loi et consulte les Canadiens sur les changements potentiels par le biais de consultations publiques.

(1 $ = 1,3750 dollar canadien)