L'organisme américain de surveillance de la comptabilité a constaté un niveau "absolument inacceptable" de lacunes graves dans les audits de sociétés publiques qu'il a inspectés en 2022, a déclaré Erica Williams, présidente de l'organisme, dans un communiqué publié mardi.

Le Public Company Accounting Oversight Board (PCAOB), qui a inspecté 157 cabinets d'audit l'année dernière, a déclaré dans un rapport préliminaire qu'il s'attendait à ce qu'environ 40 % des audits qu'il a examinés présentent une ou plusieurs lacunes dans lesquelles l'auditeur n'a pas obtenu suffisamment d'éléments probants pour étayer son opinion.

Ce chiffre est supérieur au niveau de déficiences que le PCAOB a repéré en 2021 et 2020, selon le rapport.

"Des audits de haute qualité sont essentiels pour protéger les investisseurs, et la qualité des audits n'est pas ce qu'elle devrait être", a déclaré M. Williams, président du PCAOB, lors d'une réunion d'information sur les conclusions du rapport.

Le PCAOB, organisme à but non lucratif chargé d'inspecter les audits des entreprises publiques, a été créé à la suite des scandales de fraude boursière de l'ère Enron au début des années 2000. Il a pour mission de contrôler et de superviser les audits des entreprises publiques afin de protéger les investisseurs et de garantir l'exactitude et l'indépendance des rapports.