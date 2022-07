L'organisme de surveillance de l'UE prévoit un deuxième cycle d'assainissement du capital des banques

Les banques détiennent différents types de capital pour fournir un tampon contre les pertes, mais certains instruments de capital qu'elles utilisent à cette fin sont plus complexes et plus risqués que d'autres.

Les régulateurs craignent que l'inclusion de ce type d'instruments dans les fonds propres de base d'une banque puisse "infecter" d'autres parties du tampon de sécurité et compliquer le processus de liquidation d'une banque en difficulté.

Les investisseurs font également pression sur les banques pour qu'elles abandonnent les anciens instruments, qui ont été exclus des fonds propres de base de catégorie 1 à partir de décembre 2021 en vertu du premier règlement sur les exigences de fonds propres (CRR1) de l'Union européenne.

La date limite de juin 2025 a été fixée pour retirer les instruments existants, tels que les titres perpétuels à escompte ou Discos, des fonds propres complémentaires de catégorie 2 en vertu des règles révisées du CRR2 de l'UE.

Le chien de garde bancaire de l'UE - l'Autorité bancaire européenne - a vérifié si les banques ont retiré les instruments inéligibles tels que les titres hybrides subordonnés liés à des actions, ou "Cashes", des tampons de fonds propres de catégorie 1.

"Le stock d'instruments hérités en circulation généré par le CRR1 se réduit à quelques instruments résiduels, bien identifiés pour un nombre limité de banques, dont nous continuerons à discuter avec les superviseurs concernés", a déclaré Delphine Reymondon, chef d'unité à l'ABE.

Les banques ont été contraintes de les rembourser, de les racheter ou de cesser de les compter dans les tampons de capital. Certains des instruments résiduels ont été transférés dans la catégorie inférieure de capital Tier 2.

"Nous allons maintenant nous pencher sur la nouvelle génération d'instruments hérités générés par CRR2, qui concernera principalement les instruments Tier 2/Discos", a déclaré M. Reymondon.