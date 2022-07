L'organisme de surveillance du G20 proposera les premières règles mondiales en matière de crypto-monnaie en octobre

Le FSB, un organe composé de régulateurs, de responsables du Trésor et de banquiers centraux du Groupe des 20 économies (G20), s'est jusqu'à présent limité à la surveillance du secteur des crypto-monnaies, affirmant qu'il ne présentait pas de risque systémique.

Mais les récentes turbulences sur les marchés cryptographiques ont mis en évidence leur volatilité, leurs vulnérabilités structurelles et leurs liens croissants avec le système financier au sens large, a déclaré le FSB.

"La défaillance d'un acteur du marché, en plus d'imposer des pertes potentiellement importantes aux investisseurs et de menacer la confiance du marché découlant de la cristallisation des risques de conduite, peut également transmettre rapidement des risques à d'autres parties de l'écosystème des crypto-actifs", a déclaré le FSB dans un communiqué.

La valeur du bitcoin, la plus grande cryptomonnaie, a chuté d'environ 70 % depuis son record de 69 000 dollars en novembre et s'échangeait à 20 422 dollars lundi, laissant de nombreux investisseurs subir des pertes.

Le stablecoin TerraUSD s'est effondré au début de l'année, et les retraits et transferts de grandes sociétés de crypto-monnaies Celsius Network et Voyager Digital ont ébranlé les marchés.

Les stablecoins devraient faire l'objet d'une réglementation robuste s'ils doivent être utilisés comme moyen de paiement, a déclaré le FSB.

"Le FSB fera rapport aux ministres des Finances et aux gouverneurs des banques centrales du G20 en octobre sur les approches réglementaires et de surveillance des monnaies stables et autres crypto-actifs", a déclaré le FSB.

Le FSB n'a pas de pouvoir législatif mais ses membres s'engagent à appliquer ses principes réglementaires dans leurs propres juridictions.

L'organisme de surveillance est à la traîne par rapport à l'Union européenne, un membre important du FSB, qui a convenu de nouvelles règles complètes pour le marché des crypto-monnaies ce mois-ci.

Le FSB a déclaré que les crypto-monnaies sont principalement utilisées à des "fins spéculatives", mais qu'elles n'opèrent pas dans un "espace sans réglementation" et doivent se conformer aux règles existantes pertinentes.

De nombreux pays exigent que les entreprises de crypto-monnaies aient des contrôles anti-blanchiment d'argent.

"Les membres du FSB s'engagent à utiliser les pouvoirs d'application du cadre juridique de leur juridiction pour promouvoir la conformité et agir contre les violations", a déclaré le FSB.