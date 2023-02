Un candidat d'un parti d'opposition et le chauffeur d'un minibus de campagne appartenant à un autre parti ont été tués dans une série d'attaques coordonnées dans l'État d'Enugu jeudi, avant l'élection de samedi, selon la police.

Les Nigérians doivent élire leur prochain président et leurs parlementaires samedi dans un contexte chaotique de conflit armé dans le nord-est, de niveaux élevés de criminalité et de pénuries d'argent, de carburant et d'électricité.