L'organisme éthiopien de défense des droits enquête sur des combattants en uniforme filmés en train d'abuser d'un garçon

La vidéo, largement partagée sur les médias sociaux depuis vendredi, montre un groupe d'hommes en treillis de combat de l'armée éthiopienne qui lapident, raillent et donnent des coups de pied à un garçon au visage ensanglanté, avant de lui tirer une balle dans l'estomac.

Des insignes sur la poitrine de plusieurs combattants indiquent "Armée éthiopienne". Reuters n'a pas été en mesure de confirmer leur identité de manière indépendante.

"Nous essayons de rassembler des informations sur cet incident pénible", a déclaré à Reuters Daniel Bekele, le responsable de la Commission éthiopienne des droits de l'homme (EHRC), dans un message texte.

Ni le porte-parole du gouvernement éthiopien, Legesse Tulu, ni le porte-parole militaire, le colonel Getnet Adane, n'ont répondu aux demandes de commentaires sur la vidéo.

En mars, l'EHRC a déclaré que toutes les parties impliquées dans le conflit dans le nord de l'Ethiopie avaient commis des violations des droits de l'homme, y compris des exécutions extrajudiciaires, qui peuvent constituer des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité.

Dans la vidéo, les combattants accusent le garçon d'être originaire de la ville d'Abiy Addi dans le centre du Tigré, une région dont les forces combattent le gouvernement central depuis novembre 2020.

Les dirigeants tigréens accusent le Premier ministre Abiy Ahmed de vouloir centraliser le pouvoir au détriment des régions ; il les accuse de vouloir récupérer le pouvoir national, qu'ils ont perdu lors de sa nomination en 2018.

"Ne le tuez pas, laissez-le souffrir", dit un homme, alors qu'un autre ajoute : "Il ne peut pas parler maintenant, nous étions d'abord censés obtenir des informations de sa part".

"Nous aurions dû l'enterrer vivant", dit un autre homme. Un homme tend une pierre à une petite fille pour qu'elle la jette à la tête du garçon. Plus tard, les hommes forcent des billets de banque dans la bouche du garçon, qui saigne d'une blessure à la tête.

Reuters n'a pas été en mesure de vérifier l'heure et le lieu où la vidéo a été filmée ou les actions qu'elle montre. Le sort du garçon n'était pas clair.

En mars, l'EHRC a déclaré que les soldats et les forces de sécurité régionales avaient abattu dix civils - des Tigréens et des membres de l'ethnie Gumuz - après qu'une attaque contre un convoi militaire ait fait 53 morts. Certains des corps ont été brûlés, et un onzième homme tigréen a été jeté vivant sur le bûcher, selon la commission. Le film de l'homme enflammé tentant de s'échapper et repoussé par des forces de sécurité en uniforme a été diffusé sur les médias sociaux.

Le gouvernement a promis de punir les responsables, mais on ignore si des mesures ont été prises.