L'organisme indien NBFC cherche à obtenir des avantages fiscaux à long terme sur les débentures liées au marché

Le Conseil de développement de l'industrie financière (FIDC), dans une lettre adressée au ministre des Finances Nirmala Sitharaman, a recommandé que les MLD et les fonds communs de créances bénéficient de l'avantage fiscal si un instrument coté est détenu pendant plus d'un an.

Alors que les instruments de dette traditionnels ont un taux de coupon fixe, les MLD sont des produits structurés dont les rendements sont liés à un instrument négocié sur le marché - une nature hybride qui leur permet de bénéficier d'un taux d'imposition inférieur à celui des produits de dette ordinaires.

Cependant, Sitharaman, dans sa présentation du budget fédéral au début du mois, a déclaré que les rendements des MLD cotés en bourse seront imposés comme des gains en capital à court terme, au lieu d'être imposés à long terme - une mesure qui pourrait faire grimper les impôts jusqu'à 30%, contre 10% actuellement.

"Si cela n'est pas faisable et que la parité d'imposition entre les instruments de capitaux propres et les MLD est supprimée, notre humble soumission est d'appliquer les dispositions de manière prospective sur les nouveaux investissements", a déclaré la FIDC dans la lettre.