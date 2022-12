L'organisme londonien chargé de l'or crée une base de données des lingots russes

Les banques et la LBMA sont réticentes à dire combien d'or russe est détenu dans les coffres, mais les révélations des fonds d'investissement propriétaires d'or montrent que des centaines de tonnes se sont accumulées à Londres, Zurich et New York avant que la Russie n'envahisse l'Ukraine en février.

Les chiffres de onze fonds montrent qu'environ 7 % de tout l'or qu'ils détiennent - actuellement environ 160 tonnes valant quelque 9 milliards de dollars - est russe.

La LBMA mettra ses données à la disposition des autorités douanières et des acteurs du marché - mais pas du public - pour les aider à vérifier que les lingots d'or russes circulant entre les pays ou les propriétaires se trouvaient hors de Russie avant l'imposition des sanctions.

Elle a déclaré qu'elle disposait d'une base de données provisoire opérationnelle mais qu'elle travaillait à améliorer l'accès et à simplifier la maintenance.

Les États-Unis et d'autres pays occidentaux ont imposé des sanctions à de nombreuses entreprises et banques russes et à sa banque centrale après que le Kremlin a envoyé des troupes en Ukraine.

Londres est la plus grande plaque tournante du commerce des lingots au monde et la Russie est l'un des plus grands producteurs d'or.

La LBMA a bloqué l'accès au marché des nouveaux lingots d'or russes, mais les lingots fabriqués avant la guerre en Ukraine peuvent encore être échangés. La crainte est que les entités russes possédant des barres d'avant la guerre puissent chercher à les vendre.

"Il était logique que les banques de compensation (à Londres) envoient à la LBMA des listes des barres qui étaient là avant l'entrée en vigueur des sanctions", a déclaré à Reuters Ruth Crowell, directrice générale de la LBMA.

Crowell a déclaré que c'était "pour que, lorsque des attestations sont faites que ces barres étaient en dehors de Londres avant l'entrée en vigueur des sanctions, un fonctionnaire des douanes ou quiconque puisse ... demander que cela soit validé".

La base de données vise à garantir "qu'au fur et à mesure que le métal se déplace dans le monde, nous pouvons plus facilement démontrer le respect des sanctions", a-t-elle déclaré.

Quatre banques - JPMorgan, HSBC, ICBC Standard et UBS - exploitent des coffres-forts à Londres et à Zurich et transmettent des informations à la LBMA.

Mme Crowell a refusé de dire quelle quantité d'or russe elles détenaient.

Elle a déclaré que les contrôles supplémentaires décourageaient les gens de traiter avec du métal russe et que d'autres lingots d'or avec une écriture cyrillique d'apparence russe, par exemple ceux fabriqués au Kazakhstan et en Ouzbékistan, subissaient également des contrôles et des retards supplémentaires.