L'oscarisé Paul Haggis condamné à payer 7,5 millions de dollars dans une affaire de viol au civil

Le verdict a été rendu après un procès civil de 15 jours devant le tribunal d'État de Manhattan. La plaignante Haleigh Breest a allégué dans une plainte de 2017 que Haggis, connu pour avoir écrit les films "Million Dollar Baby" et "Crash", l'a violée après l'avoir pressentie pour le rejoindre dans son loft de SoHo après une première de film.

Breest est l'une des quatre femmes qui ont publiquement accusé Haggis d'inconduite sexuelle en 2018. Haggis a nié les allégations.

Les jurés retourneront au tribunal lundi pour peser les dommages punitifs.

"Justice a été rendue aujourd'hui", a déclaré l'avocate de Breest, Ilann M. Maaze, dans un courriel. "Nous sommes tellement fiers de Haleigh. C'est une grande victoire pour elle et pour l'ensemble du mouvement #MeToo".

L'avocat de Haggis n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire jeudi. Haggis a nié les allégations et a témoigné pour sa propre défense lors du procès.

En juin, Haggis a été arrêté par les autorités italiennes et maintenu en détention pendant plus de deux semaines pour des accusations d'agression sexuelle et de dommages corporels aggravés. Haggis a nié les allégations.