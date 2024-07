L'ouragan Beryl, une tempête de catégorie 2, a touché terre dans les principales destinations touristiques du Mexique tôt ce vendredi, déclenchant une alerte rouge dans la région après sa traînée de destruction meurtrière sur plusieurs îles des Caraïbes.

La tempête, qui devrait entraîner une dangereuse montée des eaux et des vagues potentiellement dommageables, souffle des vents atteignant 110 mph (175 km/h), selon le Centre national des ouragans (NHC) des États-Unis, alors qu'elle entre dans le nord-est de Tulum, dans la péninsule du Yucatan.

L'ouragan Beryl, le premier de la saison atlantique 2024, a été à un moment donné une tempête de catégorie 5, ce qui en fait la tempête de catégorie 5 la plus précoce jamais enregistrée. Les scientifiques estiment que le changement climatique est à l'origine de cette saison de tempêtes exceptionnelle.

Beryl se trouve à environ 10 km à l'est de Tulum, une station balnéaire mexicaine très prisée.

Des conditions d'ouragan affectent la péninsule du Yucatan, et une alerte à l'ouragan a été émise pour la côte allant de Puerto Costa Maya à Cancun, y compris Cozumel.

L'agence mexicaine de protection civile a émis une alerte rouge, signalant une menace maximale. L'agence a conseillé aux habitants de rester chez eux ou de se réfugier dans des abris anti-tempête.

Le président mexicain Andres Manuel Lopez Obrador s'est fait l'écho de ce conseil, exhortant les personnes se trouvant sur la trajectoire de la tempête à se mettre à l'abri. Dans un message publié sur les réseaux sociaux, il a souligné l'importance de donner la priorité à la vie plutôt qu'aux biens matériels.

Dans le Quintana Roo, où se trouve Cancun, le gouverneur Mara Lezama a publié une vidéo du centre-ville de Tulum montrant les vents violents et la pluie qui touchent déjà la région. Il a exhorté les habitants à prendre toutes les précautions nécessaires, car l'impact de la tempête devrait se faire sentir dans tout l'État.

Les écoles de Quintana Roo ont été fermées et le ministère mexicain de la défense a ouvert environ 120 abris anti-tempête dans la région.

Avant d'atteindre le Mexique, l'ouragan Beryl a fait des ravages dans les Caraïbes. Il a balayé la Jamaïque, la Grenade, Saint-Vincent-et-les-Grenadines et le nord du Venezuela, faisant au moins 11 victimes, détruisant des bâtiments et déracinant des arbres.

Le bilan pourrait s'alourdir au fur et à mesure que de nouvelles informations seront disponibles.

L'ouragan Beryl devrait s'affaiblir rapidement en traversant la péninsule du Yucatan, mais il devrait reprendre de la vigueur lorsqu'il passera au-dessus du golfe du Mexique. Le NHC prévoit que la tempête se dirigera vers le nord-est du Mexique et le sud du Texas vers la fin du week-end.

L'ouragan Beryl a entraîné l'évacuation d'environ 3 000 touristes de Isla Mujeres, une île proche de Cancun, a déclaré le directeur du tourisme de l'île, Jose Magana. De nombreux habitants, y compris des pêcheurs, ont cherché un abri en prévision de l'impact de la tempête.

Une centaine de vols ont été annulés à l'aéroport international de Cancun jeudi, ce qui a poussé de nombreux touristes à se précipiter pour prendre les derniers vols en partance.

Les principales plateformes pétrolières du Mexique, principalement situées dans le sud du golfe du Mexique, ne devraient pas être touchées ou fermées, mais les projets pétroliers dans les eaux américaines au nord pourraient être affectés si l'ouragan continue sur sa trajectoire prévue.

