L'ouragan Dorian, désormais en catégorie 5, frappe les Bahamas

(Actualisé nouvelle localisation de l'ouragan, précisions)

par Gabriella Borter

TITUSVILLE, Floride, 1er septembre (Reuters) - L'ouragan Dorian, classé au plus haut sur l'échelle d'intensité des cyclones, a frappé dimanche les îles Abacos dans le nord de l'archipel des Bahamas où l'on s'attend à deux jours de pluies diluviennes et de vents violents.

Le cyclone de catégorie 5 sur l'échelle de Saffir-Simpson a balayé l'îlot de Great Guana Cay, situé au nord-ouest de Great Abaco, l'île principale des Abacos. Des vagues géantes ont commencé à submerger les parties les plus basses de cette bande de terre de 14 km.

Des habitants de Great Guana Cay avaient quitté les lieux en prévision de l'ouragan, rejoignant Nassau, la capitale des Bahamas, ou d'autres régions de l'archipel, mais deux à trois cents d'entre eux sont restés. L'électricité a été coupée et les météorologues prévoient jusqu'à 60 cm de pluies et des ondes de tempête de plus de 6 mètres.

En catégorie 5, un cyclone tropical génère des vents supérieurs à 250 km/h accompagnés de pluies diluviennes. Il est susceptible de provoquer des dégâts considérables et menace la vie des habitants, a précisé le Centre national des ouragans (NHC), basé à Miami.

La catégorie 5 était notamment celle de l'ouragan Katrina qui a dévasté la Nouvelle-Orléans en 2005, mais aussi Irma et Maria qui ont ravagé les Antilles en 2017.

Le NHC a déclaré que Dorian produisait dimanche matin des vents moyens supérieurs à 280 km/h, avec des rafales atteignant 322 km/h.

Après les Bahamas, l'ouragan devrait prendre la direction du nord-ouest vers la Floride.

Même s'il n'est pas encore certain qu'il touchera terre en Floride, le niveau d'alerte a été relevé pour plusieurs zones de la côte est de l'Etat et les autorités des comtés de Palm Beach et Martin ont ordonné l'évacuation des zones côtières les plus basses et des habitations les plus fragiles comme les mobil-homes.

L'ouragan devrait ensuite remonter le long de la côte Est des Etats-Unis en direction du nord. Des régions de Georgie et Caroline du Nord ont également été placées en alerte.

