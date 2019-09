L'ouragan Dorian frappe les Bahamas et se rapproche de la Floride

(.)

par Gabriella Borter

TITUSVILLE, Floride, 2 septembre (Reuters) - L'ouragan Dorian, classé au plus haut sur l'échelle d'intensité des cyclones, a frappé dimanche les îles Abacos dans le nord de l'archipel des Bahamas et se rapproche de la Floride où des évacuations ont été ordonnées.

Le cyclone de catégorie 5 sur l'échelle de Saffir-Simpson, l'un des plus puissants jamais enregistrés dans l'Atlantique, a touché terre sur l'îlot d'Elbow Cay et à Great Abaco, l'île principale des Abacos.

Dorian s'accompagne de vents soutenus atteignant 295 km/h, avec des rafales pouvant dépasser 350 km/h, ce qui en fait un ouragan aussi puissant que Gilbert (1988), Wilma (2005) et l'ouragan du Labor Day de 1935. Seul Allen, en 1980, avait des vents soutenus supérieurs, atteignant 305 km/h.

Sa vitesse de déplacement est lente, 7 km/h à peine, ce qui prolonge ses effets catastrophiques, a averti le Centre national américain des ouragans (NHC), basé à Miami.

Sur l'îlot de Great Guana Cay balayé par le cyclone, où quelque 200 à 300 habitants sont restés, l'électricité a été coupée et les météorologues prévoient jusqu'à 60 cm de pluies et des ondes de tempête de plus de 6 mètres.

La catégorie 5 était notamment celle de l'ouragan Katrina qui a dévasté la Nouvelle-Orléans en 2005, mais aussi Irma et Maria qui ont ravagé les Antilles en 2017.

Le Premier ministre des Bahamas, Hubert Minnis, a déclaré lors d'une allocution à la télévision qu'une "tempête meurtrière et monstrueuse" frappaient les îles.

Après les Bahamas, l'ouragan, également qualifié de "monstrueux" par Donald Trump, devrait prendre la direction du nord-ouest vers la Floride.

A 20h00 locales (00h00 GMT), l'ouragan se trouvait à 240 km des côtes de la Floride, où le niveau d'alerte a été relevé pour plusieurs zones de la côte est de l'Etat.

Les autorités de quatre comtés, dont celui de Palm Beach, ont ordonné l'évacuation des zones côtières les plus basses et des habitations les plus fragiles comme les mobil-homes.

L'ouragan devrait ensuite remonter le long de la côte Est des Etats-Unis en direction du nord. Le gouverneur de Caroline du Sud Henry McMaster a ordonné l'évacuation d'une partie des huit comtés situés sur les zones côtières, qui devrait prendre effet à midi (16h00 GMT) lundi.

Dorian devrait être maintenu au stade d'ouragan pendant les cinq prochains jours, a indiqué le NHC. (avec Peter Szekely à New York, Steve Holland à Washington; Tangi Salaün, Jean-Stéphane Brosse et Arthur Connan pour le service français)