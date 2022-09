L'ouragan Fiona atteint Porto Rico, prive l'île d'électricité

SAN JUAN, PORTO RICO, 18 septembre (Reuters) - L'ouragan Fiona a atteint Porto Rico dimanche, privant l'île d'électricité et menaçant de provoquer des "inondations catastrophiques" et des glissements de terrain avant de se diriger vers la République dominicaine, selon une agence gouvernementale.

Le centre de la tempête a touché terre sur la côte sud-ouest de Porto Rico près de Punta Tocon à 19h20 GMT avec des vents maximums soutenus d'environ 140 km/h, franchissant ainsi le seuil d'un ouragan de catégorie 1, a annoncé le Centre national des ouragans (National Hurricane Center).

L'électricité a été coupée dans toute l'île de 3,3 millions d'habitants, ont indiqué l'opérateur du réseau électrique et l'autorité électrique de Porto Rico dans un communiqué. Le rétablissement complet du courant pourrait prendre plusieurs jours.

Les ports de Porto Rico ont été fermés et les vols en provenance du principal aéroport annulés. Des pluies torrentielles et des coulées de boue sont également prévues en République dominicaine à mesure que la tempête progresse vers le nord-ouest et les îles Turks-et-Caicos seront probablement confrontées à des conditions de tempête tropicale mardi, selon le NHC.

"Ces pluies produiront des crues éclair et des inondations urbaines catastrophiques et potentiellement mortelles à Porto Rico et dans l'est de la République dominicaine, ainsi que des coulées de boue et des glissements de terrain dans les zones de terrain élevé", a déclaré l'agence.

Le président Joe Biden a approuvé dimanche une déclaration d'urgence pour Porto Rico, ce qui autorise l'Agence fédérale de gestion des urgences à coordonner les secours et à prendre des mesures de protection d'urgence.

Les pluies ont augmenté en intensité depuis dimanche matin, accompagnées de fortes rafales de vent, selon les habitants.

Selon le NHC, une grande partie de Porto Rico devrait recevoir entre 30 et 40 cm de pluie, tandis que certaines régions pourraient être touchées par 63,5 cm de précipitations.

Le réseau de Porto Rico reste fragile après que l'ouragan Maria, en septembre 2017, a provoqué la plus grande panne d'électricité de l'histoire des États-Unis. Lors de cette tempête de catégorie 5, 1,5 million de clients ont été privés d'électricité et 80% des lignes électriques ont été coupées.

Les autorités ont ouvert plus de 100 abris et fermé les plages et les casinos, les résidents ayant été invités à se mettre à l'abri.

Un décès lié à Fiona a été signalé jusqu'à présent dans l'île française de la Guadeloupe. Selon les autorités, un homme a été retrouvé mort samedi après que sa maison a été emportée par les inondations.

La France va reconnaître l'état de catastrophe naturelle pour la Guadeloupe, a déclaré le président, Emmanuel Macron. (Reportage Ivelisse Rivera à San Juan, version française Benjamin Mallet)