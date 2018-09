L'ouragan Florence faiblit, mais des risques d'inondations

* Dix millions de personnes vivent sur la trajectoire de Florence

* Près de 90.000 personnes privées d'électricité jeudi

* Inondations attendues à l'intérieur des terres (Actualisé avec passage de l'ouragan au niveau 1 et progression)

par Ernest Scheyder

WILMINGTON, Caroline du Nord, 14 septembre (Reuters) - L 'ouragan Florence a atteint jeudi les côtes de la Caroline du Nord, accompagné de précipitations qui ont provoqué des inondations sur les routes et des coupures de courant dans l'Etat américain, donnant un aperçu de l'envergure de la tempête attendue vendredi à l'intérieur des terres.

L'ouragan, même s'il a perdu encore de sa puissance, repassant dans la nuit jeudi à vendredi au niveau 1 sur l'échelle de Saffir-Simpson qui en compte cinq, reste dangereux et imprévisible, a déclaré le Centre américain de veille cyclonique (NHC).

Selon les prévisions, Florence devrait poursuivre sa trajectoire dans les terres en milieu de journée vendredi, près de Cape Fear, situé sur la côte sud-ouest de la Caroline du Nord, où sont attendues des précipitations qui devraient atteindre un mètre de hauteur.

Par ailleurs l'ouragan pourrait provoquer des vagues susceptibles d'atteindre quatre mètres et parcourir jusqu'à trois kilomètres à l'intérieur des terres.

Il s'agit d'une "tempête historique", qui va provoquer des inondations dans la quasi-totalité de l'Etat, a déclaré le gouverneur de Caroline du Nord.

"Ne faites pas preuve de triomphalisme. Restez sur vos gardes. C'est une tempête puissante qui peut tuer. Aujourd'hui, la menace est devenue réalité", a ajouté Roy Cooper lors d'une conférence de presse.

Vers 03h00 GMT vendredi, l'ouragan se situait à un peu moins de 95 km à l'est de Wimlington, une ville portuaire de Caroline du Nord. Ses vents soufflaient à 150 km/h.

Le Centre américain de prévision météorologique évalue à 10 millions le nombre de personnes vivant sur le chemin que doit emprunter Florence.

Plus d'un million d'habitants des Caroline et de Virginie ont déjà reçu un ordre d'évacuation et des milliers d'entre eux ont été déplacés vers des centres d'accueil.

Au moins 88.000 personnes étaient privées d'électricité jeudi en Caroline du Nord, alors que la tempête en était à ses prémices, ont rapporté les services de gestion des secours de l'Etat.

Plusieurs millions de personnes devraient être privées d'électricité au fil de la progression de Florence, et il pourrait falloir plusieurs semaines pour rétablir le courant.

Un an après le passage meurtrier de l'ouragan Maria, Florence constituera un test pour la présidence de Donald Trump alors que se profilent dans moins de deux mois les élections de mi-mandat.

Donald Trump a d'ailleurs contesté jeudi le bilan officiel des victimes de l'ouragan Maria sur Porto Rico en septembre 2017, qui avoisine les 3.000 morts, en accusant les démocrates d'en avoir gonflé les chiffres pour le mettre en difficulté.

